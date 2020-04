TRAGEDIE: En pårørende kommer med liket av en av sine kjære til en kirkegård i Guayaquil. Liket er lagt i en pappkiste. Foto: JOSE SANCHEZ / AFP

Døde legges i pappkister: – Alle fortjener en avskjed i verdighet

Presidenten krever at det blir satt i gang en gransking av hvordan corona-døde i Ecuadors nest største by Guayaquil blir behandlet.

De har gått tomt for vanlige likkister, og døde mennesker blir nå lagt i pappkister. Det er snakk om at døde blir liggende i hjemmene sine i dagevis uten å bli hentet, noen blir rett og slett liggende på gaten.

– Vi vil ikke tillate at noen blir gravlagt uten å bli identifisert. Alle fortjener en avskjed i verdighet, sier president Lenín Moreno på Twitter.

Nå krever Moreno at det settes i gang en gransking av hvordan likene har blitt behandlet i byen.

Ecuador har offisielt 272 corona-døde – og 240 mennesker som mistenkes å ha mistet livet som følge av viruset. Men president Moreno innrømmer at de reelle tallene ligger langt høyere.

På sykehusene er det for lengst fullt med lik, og folk leter febrilsk etter steder der det er mulig å oppbevare sine kjære. Det blir nå opparbeidet nye kirkegårder der de døde skal begraves.

Lenny Quiroz i en nasjonal fagforening sier til Independent at han vet om «mange, mange tilfeller» der lik har blitt etterlatt i hus eller på gater i dagevis.

– Jeg vet om noen som hadde liket hjemme i fem dager. Andre har blitt etterlatt i åtte dager. Det er et mareritt som vi ikke er ferdige med å våkne opp fra, sier han.

Tatiana Bertolucci, regiondirektør for NGO’en Care, sier til Independent at minst 100 lik ble samlet opp av politiet sist uke. Men aktivister har fortalt henne at det reelle tallet kan være så høyt som 300.

– Helsesystemet er kollapset. Folk er redde for at likene i husene kan smitte dem. Guayaquil er en varm by, så du kan tenke deg hva det vil si for nedbryting, og alvoret i det, sier hun til Independent.

Borgermester Cynthia Viteri i Guayaquil har informert om at de har kjøpt inn containere med kjøleaggregater for å lagre lik.

– Vi er irritert over lokale myndigheter og føler oss forlatt av sentrale myndigheter, sier LGBT-aktivisten Lia Burbano til Independent.

– De har fått oss til å føle oss «skyldige», og det har skapt enda større motstand blant folk ved at de ikke vil underkaste seg regjeringens tiltak for å stoppe smitten.

Guayaquil hadde det første bekreftede corona-tilfellet i Ecuador den 29. februar. Folk bor i tett i denne byen og har mange fattige.

Tatiana Bertolucci i Care frykter at en kan komme til å se lignende tilstander i andre latinamerikanske land, som Guatemala og Honduras, etter hvert:

– Når smitten øker, kan vi komme til å se svikt i grunnleggende tjenester også i andre land, sier hun.

HJELPER: Soldater bærer pappkister som skal brukes i Guayaquil, som er Ecuadors nest største by. Foto: JOSE SANCHEZ / AFP

