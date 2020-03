SYK: Greta Thunberg deltok på den europeiske klimastreiken i Brussel 6. mars. I etterkant ble hun og faren syke, og klimaaktivisten er overbevist om at de ble smittet med coronaviruset. Foto: Johanna Geron / REUTERS

Greta Thunberg: – Ekstremt sannsynlig at jeg har hatt covid-19

Den unge klimaaktivisten Greta Thunberg har holdt seg innendørs de to siste ukene. Grunnen er at hun har vært syk - trolig med covid-19, skriver hun på Instagram.

– Da jeg kom hjem fra reisen min i Sentral-Europa isolerte jeg meg selv i en lånt leilighet uten min mor og søster. For drøyt ti dager siden begynte jeg å kjenne symptomer, akkurat som faren min som var med på reisen, skriver Greta Thunberg i et innlegg på Instagram.

– Jeg følte meg sliten, hadde frysninger, sår hals og hoste. Faren min opplevde de samme symptomene, bare mye mer intense og med feber, fortsetter hun.

Her er innlegget på Greta Thunbergs Instagram-profil:

Ikke testet

Thunberg er ikke blitt testet for det nye coronaviruset, siden det kun er de som har behov for umiddelbar hjelp som blir testet i Sverige, men skriver at «det er ekstremt sannsynlig at jeg har hatt det, gitt symptomene og omstendighetene».

Hun er nå så godt som frisk igjen, og oppfordrer sine følgere om å følge instrukser fra eksperter og myndigheter, og holde seg hjemme for å bremse spredningen av viruset.

– Vi som ikke tilhører risikogruppene har et enormt ansvar, våre handlinger kan være forskjellen på liv og død for mange andre, skriver Thunberg og legger til:

– Husk å alltid ta vare på hverandre og hjelp dem som trenger det.

Mindre strengt

Sverige har ikke tatt like drastiske grep som andre land i kampen mot coronaviruset. Barne- og ungdomsskoler er fortsatt åpne, mens videregående skoler og universiteter har gått over til nettundervisning.

Det er innført forbud mot ansamlinger av flere enn 500 mennesker, og tirsdag kom den svenske Folkhälsomyndigheten med nye regler for restauranter, kaféer og barer, som innebærer at det skal settes i verk tiltak for å unngå trengsel, blant annet ved at servering bare skal skje ved bord.

Sverige har ikke innført noe tilsvarende som det norske hytteforbudet, men har anbefalt befolkningen om å utvise forsiktighet ved besøk til fjellområder og landsbygda, for å minske risikoen for overbelastning av de lokale helsetjenestene.

Grensen mot Norge kontrolleres av norske myndigheter, som har innført krav om karantene for personer som reiser inn i Norge fra utlandet.

Publisert: 24.03.20 kl. 18:44 Oppdatert: 24.03.20 kl. 21:41

