PÅ JOBB OG HJEMME: Scott Kelly og Sergey Volkov på Den internasjonale romstasjonen i 2016. Foto: NASA / REUTERS

Astronautens beste tips for isolasjon: Få deg en hobby

Scott Kelly (56) har tilbrakt nesten ett år på Den internasjonale romstasjonen og vet en del om å være isolert.

Scott Kelly har ifølge CNN tilbrakt 520 dager i verdensrommet i løpet av sin NASA-karriere. I mars 2015 reiste han til Den internasjonale romstasjonen (ISS) for et opphold som skulle vise seg å bli på 340 dager.

– Jeg tror det å ha de rette forventningen kan hjelpe folk å komme seg gjennom dette, sier han til CNN.

Kelly understreker at den mentale helsen er veldig viktig for den fysiske helsen.

ISOLERT: Scott Kelly da VG møtte ham i 2018 i forbindelse med at han ga ut boken «Et år i verdensrommet». Foto: Jostein Matre / VG

Den pensjonerte astronauten deler i New York Times sine beste tips for hvordan man best mulig takler å leve i isolasjon på et begrenset område.

– Da jeg bodde på Den internasjonale romstasjonen i nær ett år, var det ikke lett. Da jeg sovnet, var jeg på jobb. Da jeg våknet, var jeg fremdeles på jobb. Å være i verdensrommet er sannsynligvis den eneste jobben du umulig kan si opp. Men jeg lærte noen ting i løpet av tiden min der oppe som jeg gjerne vil dele, forteller Kelly.

Her er hans åtte punkter:

Følg en fast rutine:

«Du vil merke at det å holde seg til en plan vil hjelpe deg og familien din å tilpasse dere et annerledes arbeids – og hjemmemiljø. Da jeg kom tilbake til jorden, savnet jeg strukturen og syntes det var vanskelig å klare meg uten.»

Men tilpass tempoet:

«Når du jobber og bor på samme sted for mange dager på rad, kan jobb ende med å ta over alt om du lar det skje. Ta deg tid til morsomme aktiviteter: Jeg møtte kolleger til filmkvelder og så hele «Game of Thrones» – to ganger. Og ikke glem å legge deg til fast tid.»

Kom deg ut:

Han anbefaler at man beveger seg daglig

Du trenger en hobby:

Han foreslår for eksempel å spille et instrument, prøve et håndverk eller lage kunst.»

Skriv dagbok:

Kelly mener at det å skrive om dagen din hjelpe deg å sette opplevelsene dine i perspektiv.»

Ta deg tid til å pleie kontakt:

Det er viktig å kommunisere med noen hver dag.

Lytt til eksperter:

Stol på og følg rådene til dem som kan det best.

Vi er alle knyttet sammen:

Astronauten mener man må samarbeide for å løse våre felles problemer.

– Og vask hendene dine ofte!

Monopol-advarsel

VG har tidligere snakket med beredskapsbok-forfatter Aslak Hagerup, som har gitt sine beste tips til krisesituasjoner her.

Også han anbefaler å vaske hendene jevnlig - men advarer også mot andre, kanskje overraskende, aktiviteter, som å spille monopol. Vil du heller se på TV, får du 120 TV-tips her.

