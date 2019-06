SAVNET: Den indiske tryllekunstneren Chanchal Lahiri fryktes omkommet. Foto: STR / AFP

Prøvde seg på Houdini-triks – fryktes omkommet

En indisk tryllekunstner ble bundet fast og senket ned i en elv for å gjenskape et verdenskjent utbrytertriks. Men han kom aldri opp av vannet.

Det skriver blant andre BBC.

Chanchal Lahiri (41), kjent under artistnavnet Mandrake, ble søndag formiddag bundet fast med seks låser og en kjetting foran en rekke skuelystne ved Hooghly-elven i Vest-Bengal i India.

Lahiri ble senket ned i vannet før han skulle komme seg løs og svømme trygt inn til vann. Men han kom aldri opp av vannet igjen.

Tilskuere ringte politiet, som startet søket etter Lahiri. Både politi og dykkere lette etter tryllekunstneren, men mot kvelden var han fortsatt savnet.

Ifølge BBC skal en politimann ha forklart The Hindustan Times at de ikke kunne erklære ham død før kroppen er funnet.

De frykter at Lahiri har omkommet.

FORBEREDELSER: Lahriri kort tid før han ble senket ned i vannet. Foto: STR / AFP

Jayant Shaw var til stede under ulykken. Han forteller til BBC at han snakket med Lahriri rett før han skulle gjennomføre trikset.

– Jeg spurte hvorfor han ville risikere livet for magi. Han smile og sa «hvis jeg gjør dette riktig, er det magi. Hvis jeg gjør en feil, er det en tragedie», sier han.

Ifølge Shaw ville Lahiri gjenopplive interessen for tryllekunster.

Gjennomførte triks i 2013

Utbrytertrikset gjorde den bulgarske tryllekunstneren Harry Houdini verdensberømt på starten av 1900-tallet. Flere utbryterartister og illusjonister har siden forsøkt å gjenskape dem – med varierende hell.

Flere har dødd i forsøk på Houdinis kjente triks.

Ifølge Times of India er det heller ikke første gang Lahiri har prøvd å bryte ut av låser og kjettinger under vann. I 2013 ble han heist ned et bur på flere metrets dypt vann.

Denne gangen klarte han å komme løs, men bare til sinte tilskuere som gikk til angrep på ham. De følte seg lurt av trikset og mente det var en falsk dør de kunne se hele tiden.

