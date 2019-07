TRE ÅR: Det tok tre år fra Kyriakos Mitsotakis overtok som leder av partier Nytt Demokrati, til han vant valget og overtok som statsminister i Hellas tirsdag denne uken. Foto: ALKIS KONSTANTINIDIS / X90200

Kan han redde Hellas?

Kyriakos Mitsotakis (51) er utdannet ved Harvard, har gitt tusenvis av offentlig ansatte sparken og har gründet et luksusklesmerke. Nå er han utnevnt til ny statsminister i Hellas, akkurat slik hans far gjorde i 1990.

Mitsotakis, som tilhører det konservative partiet Nytt demokrati, vant søndagens valg klart og fikk 158 av de 300 setene i nasjonalforsamlingen. Han lover å få slutt på den økonomiske krisen i landet.

Men kan han redde Hellas?

Mitsotakis tilhører et politisk dynasti, der faren, Konstantinos Mitsotakis har vært statsminister og parlamentariker, og søsteren ble Athens første kvinnelige borgermester.

Nåværende borgermester i hovedstaden er statsministerens nevø. Mitsotakis har gitt valgløfter mange mener han ikke kan holde. Han beskrives som en hardtarbeidende mann uten store talegaver og karisma. Men Nytt demokrati vant valget med overveldende flertall.

Den nye statsministeren og tidligere McKinsey-konsulenten lover lavere skatter, mer privatisering av offentlige tjenester og har planer om å reforhandle Hellas gjeldsavtale med kreditorene, for å øke investeringene i Hellas.

KYSS: Kyriakos Mitsotakis kysser kona Mareva Grabowski på seiersfesten 7. juli, da det ble klart at han hadde vunnet det greske valget. Rundt dem står parets tre barn. Foto: YANNIS KOLESIDIS / ANA-MPA

Hva gikk galt?

Da Alexis Tsipras og hans venstreorienterte parti Syriza kom til makten i 2015, var det også på løfter om å stå opp mot de ekstreme kravene fra kreditorene i EU og IMF (det internasjonale pengefondet). Det gikk ikke helt som planlagt.

Her er fem ting som bidro til å vippe valgseieren til Mitsotakis og Nytt Demokrati:

Fakta om valget i Hellas * Hellas holdt valg på ny nasjonalforsamling søndag 7. juli. Om lag 9,9 millioner grekere kan stemme. * Nasjonalforsamlingen har 300 plasser. Det største partiet får en bonus på 50 plasser. Sperregrensen er på 3 prosent. * Høyrepartiet Nytt demokrati (ND) har fått 39,85 prosent av stemmene. Dermed får partiet 158 plasser. * Partiet ledes av Kyriakos Mitsotakis (51), som er utdannet ved Harvard i USA, og som tidligere har vært konsulent for McKinsey. Faren hans har vært statsminister, og søsteren har vært ordfører i Athen, et verv nevøen hans har i dag. * Venstreorienterte Syriza, som ledes av Alexis Tsipras (44), får 31,53 prosent av stemmene. Det gir 86 plasser i nasjonalforsamlingen. Før valget hadde partiet 144 plasser. * To nye partier deltok i valget: Mera25, som ledes av tidligere finansminister Yanis Varoufakis, og Gresk løsning, et russiskvennlig og nasjonalistisk parti. Partiene får henholdsvis ni og ti plasser. * Gresk løsning håpet å ta stemmer fra det nynazistiske partiet Gyllent daggry, som var tredje største parti ved forrige valg. Sistnevnte får ingen plasser denne gangen. * Søndagens valg var det første på ny nasjonalforsamling etter at 17-åringer fikk stemmerett i Hellas. Kilde: Kathimerini, AFP Vis mer vg-expand-down

Brutte løfter

Løftene om å stå opp mot EU og IMF, endte med det motsatte: Tspiras ble ansvarlig for å implementere ekstremt tøffe krav fra kreditorene. siden finanskrisen i 2008 har økonomien i Hellas sunket med 28 prosent. Ledigheten blant unge er 40 prosent, og nesten en halv million av dem har emigrert.

FLYKTNINGER: En av flere uoffisielle flyktningleirer på øya Lesbos. Fortsatt kommer det tusenvis av flyktninger hit, som ønsker seg videre til rike land i Europa. Der er grensene stengt. Foto: ARIS MESSINIS / AFP

Navnestrid

Navnestriden om Makedonia. To tredeler av grekerne var misfornøyde med regjeringens valg fordi det minnet for mye om den nordgreske regionen Makedonia. Da mange grekere demonstrerte mot navnevalget, grep Mitsotakis muligheten og kalte avgjørelsen et svik. Kanskje spilte det en rolle at den betente navnestriden var det som felte hans egen far fra statsministerposten i 1993.

Flyktninger

I 2016 inngikk EU og Tyrkia en avtale om å sende migranter som kom til Hellas uten rett til asyl, tilbake til Tyrkia. Selv om antallet har gått ned, ankommer fortsatt titusenvis av flyktninger hvert år, og fører til stor belastning på kjente ferieøyer som Lesbos og Samos. Tspiras ble beskyldt for ikke å gjøre nok for å overholde avtalen og bedre forholdene på øyene.

DØDSBRANN: Mange mennesker brant inne i sine biler og hjem under en eksplosiv brann utenfor Athen i fjor sommer. Påtalemyndigheten mener det tragiske utfallet skyldes flere tabber fra myndighetenes side. Foto: Thanassis Stavrakis / TT NYHETSBYRÅN

Brann

I fjor sommer herjet en voldsom skogbrann i turistområdet Mati nær Athen. Mange ble sperret inne av flammer i hus og biler, og 100 personer omkom. Syriza-regjeringen la skylden på ulovlig utbygging, som forhindret fluktruter. Senere ble det avslørt en rekke svakheter i lokale myndigheters håndtering, noe som førte til at Mitsotakis forlangte at de politisk ansvarlige måtte gå.

Tsipras beskyldte ham for å slå politisk mynt på en tragedie. Men i mars i år ble 20 personer blant annet fra politikk, politi og brannvesen siktet for ikke å ha gjort jobben sin. Da en minister tilbød seg å gå, avslo Tsipras.

KOMMER OG GÅR: Tidligere statsminister Alexis Tsipras overlater statsministerstolen til rivalen Kyriakos Mitsotakis. Til sammen seks partier vil få plass i det nye parlamentet. valgdeltagelsen i det greske valget var på 57.92 prosent. Foto: ALEXANDROS VLACHOS / ANA-MPA

Hvorfor ble det holdt valg i Hellas nå?

Egentlig skulle neste valg til nasjonalforsamling ikke holdes før i oktober i år. men etter at Alexis Tsipras og hans venstreorienterte parti led nederlag i EU-valget i mai, bestemte han seg for å fremskynde valget til ny nasjonalforsamling.

Det konservative partiet Nytt demokrati fikk nesten ti prosent flere stemmer enn Syriza i EU-valget. Det ble sett på som en test for Tsipras og hans regjeringsparti. Særlig de unge sviktet Syriza, og var skuffet over alle de brutte løftene.

40 prosent av de unge i Hellas er uten arbeid, og nesten en halv million av dem har emigrert. En fersk EU rapport viser enorme og økende inntektsforskjeller i Hellas, og formaner landet til snarest å investere i sosial velferd.

