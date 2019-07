DREPT: En kvinne mistet livet etter en kollisjon med en trailer. Politiet er redde for at liv kan gå tap her i Norge også. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Kvinne drept i elsparkesykkel-ulykke i London

En kvinne på elsparkesykkel mistet livet etter kollisjon med en lastebil i London.

Emmaline Hekneby

Nå nettopp







BBC News melder at kvinnen i trettiårene ble erklært død på ulykkesstedet, en rundkjøring i Battersea, fredag.

En talskvinne i politiet sier at pårørende ennå ikke er informert om hendelsen, og at ingen så langt er blitt pågrepet.

Både i Frankrike og Sverige har det vært dødsulykker i forbindelse med bruk av elsparkesykkel, og by etter by i Europa strammer nå inn reglene for elektriske sparkesykler.

I Norge har debatten rast om forbud mot fri kjøring av elsparkesykler.

Onsdag denne uken skrev VG at politiet i Oslo er bekymret for at antall sparkesykler i hovedstaden øker, og at de er forberedt på at liv kan gå tapt.

I videoen under ser du hva som er tillatt og ulovlig når du kjører elsparkesykkel:

Publisert: 12.07.19 kl. 21:09