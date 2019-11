Ny barnevernsdom ventet i Menneskerettsdomstolen

Den europeiske menneskerettsdomstolen kommer tirsdag med dom i en barnevernssak mot Norge. For tiden er rundt 30 norske saker til behandling i domstolen.

Saken som avgjøres denne uken, gjelder akuttplassering og omsorgsovertakelse for en nyfødt jente i 2015. Etter tre år og flere runder i barnevernsnemnda og retten fikk foreldrene datteren tilbake i 2018.

I mellomtiden hadde de klaget Norge inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen. De mener Norge brøt Menneskerettskonvensjonens artikkel 8 om respekt for privatliv og familieliv, en klage de opprettholdt, selv om familien var gjenforent.

– Vi vil at denne saken skal være med på å forandre barnevernet. Det ville gi vår smerte en form for verdi og mening, sier jentas far til Aftenposten.

Behandler 30 saker mot Norge

For tiden behandler Menneskerettsdomstolen i Strasbourg rundt 30 saker mot Norge.

I september ble Norge dømt i en sak om tvangsadopsjon av en tre år gammel gutt som hadde levd i fosterhjem siden han var tre uker gammel. Domstolen kom fram til at både guttens og hans biologiske mors rett til privatliv var krenket.

– Disse to sakene har det til felles at det var et tynt grunnlag akuttvedtaket ble truffet på, sier advokat Morten Engesbak til Aftenposten. Han representerer foreldrene i saken som avgjøres tirsdag. Han vil ikke spå noe om utfallet.

Advokat Marius Emberland ved Regjeringsadvokatens kontor sier den aktuelle saken har ligget til behandling i Strasbourg lenge.

– Det er derfor ikke unaturlig at dom kommer nå, sier han.

