Én person skadet etter ny skyting i Malmö

Politiet opplyser at hendelsen foreløpig etterforskes som et drapsforsøk.

Politiet i Malmö fikk flere meldinger om skyting klokken 18.19 mandag kveld. De fant først et kjøretøy med skuddskader, før de senere fant én person som var skadet.

– Det er en mann som er skadet. Jeg vet ikke om han har fått skuddskader eller hvilke skader han er påført, sier Rickard Lundqvist, pressetalsperson hos polisregion Syd, til VG.

Han ser ikke bort fra at flere kan være skadet.

– Dette er såpass ferskt, så det kan vi ikke utelukke, sier han.

Ifølge politiet skal flere mistenkte gjerningsmenn ha flyktet fra stedet i en bil. Ingen personer er så langt pågrepet.

– Vi tror gjerningspersonene har forlatt bilen de flyktet med. Vi har helikopter og mange patruljer ute, forteller pressetalspersonen.

Skytingen skal ha skjedd i nærheten av en restaurant og politiet jobber med vitneavhør på stedet.

Undersøker sammenheng med drap på 15-åring

Lørdag kveld ble en 15 år gammel gutt drept og en jevnaldrende gutt ligger livstruende skadet på sykehus etter skyting på en pizzarestaurant i Malmö.

Politiet har opplyst at to personer kom på sykkel til restauranten. De skal da ha skutt løs mot de to guttene. En bil ble også sprengt i forkant av skytingen.











– Vi har en alvorlig situasjon, sa statsminister Stefan Löfven om hendelsen til Aftonbladet mandag.

Det er foreløpig uklart om skytingen i kveld kan settes i sammenheng med lørdagens hendelse.

– Det kan vi ikke konstatere, men vi undersøker om det har en sammenheng, sier Lundqvist til VG mandag kveld.

Flere skyteepisoder

På en pressekonferanse mandag sa politiet at en av deres teorier etter helgens drap var rivalisering om cannabismarkedet i Malmö.

Skyteepisodene er to av flere i den svenske byen den siste tiden. Hendelsen lørdag har ført til kraftige reaksjoner, og opposisjonen har tatt til orde for at justisminister Morgan Johansson må gå av.

Statsminister Löfven sa mandag at han har full tillit til statsråden. Uttalelsen kom etter at han møtte Rikspolitisjef Anders Thornberg for å få en oppdatering på situasjonen i byen.

