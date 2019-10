RASERT: IS-leder Bagdadi holdt til på dette gjemmestedet da amerikanske styrker slo til natt til søndag. Foto: Omars Haj Kadour, AFP

Slik var jakten på IS-lederen: Avslørt av en av sine nærmeste

Stjålet brukt undertøy og en blodprøve skal ha vært avgjørende i jakten på terrorgruppens leder Abu Bakr al-Baghdadi.

Søndag bekreftet USAs president Donald Trump at den nesten ti år lange klappjakten på IS-lederen var over.

I en topphemmelig operasjon Nordvest i Syria natt til søndag, sprengte Abu Bakr al-Baghdadi til slutt seg selv, sammen med tre barn. Ifølge Trump skal Baghdadi ha skreket og klynket inne i tunnelen, som endte i en blindvei.

Det er nå fem år siden mannen erklærte seg som kalif for det han mente var en ny stat, «Den islamske staten». Som leder for IS har han siden den gang vært ansvarlige for utallige terrorangrep, folkemord og massiv menneskelig lidelse verden over.

Tunnelen skal ha kollapset i sprengningen, men USA skal ifølge presidenten være sikre på identiteten til Bahgdadi. Jakten på terrorgruppens leder har vært massiv, og spor de siste månedene har vært avgjørende.

Sikkerhetsrådgiver ga detaljert info

Nå forteller leder for den kurdiskdominerte militsalliansen Syrian Democratic Forces (SDF), general Mazloum Abdi, at etterretningstjenesten hans har hatt en informant i Baghdadis innerste sirkel. Til NBC News forteller han om hvordan kilden har gitt detaljerte beskrivelser av hvert eneste rom der IS-lederen oppholdt seg ved den tyrkiske grensen.

Kurdiske kilder beskriver informanten som en av IS-lederens sikkerhetsrådgivere, skriver AP.

Informanten skal ha gitt etterretningstjenesten informasjon om hvor mange vakter Baghdadi til enhver tid hadde rundt seg, planløsningen på gjemmestedet hans og tunneler i området. Dermed var USA godt kjent i området da de først slo til natt til søndag.

En rekke spor førte til at amerikanske myndigheter fredag trappet opp innsatsen. For å bevise at han faktisk oppholdt seg sammen med IS-lederen: For tre måneder siden leverte han Baghdadis brukte undertøy til SDF. For rundt fire uker siden fikk han også tak i en blodprøve fra IS-lederen.

Frustrasjon

Amerikansk etterretning testet både undertøyet og blodprøven, som ga dem positive DNA-resultater. Dermed trappet de opp, og operasjonen ble satt i gang.

Abdi sier til NBC News at informanten var på stedet da store styrker slo til natt til søndag.

Under søndagens pressekonferanse takket Donald Trump syriske kurdere for jobben de har gjort, og fastslo at samarbeidet har vært «fremragende». Uttalelsen kom etter at den amerikanske presidenten hadde takket en rekke andre land, og Trump understreket også at kurderne ikke hadde noen militær rolle under operasjonen.

Ifølge flere medier har dette ført til stor frustrasjon, da syriske og irakiske kurdere etterretning skal ha bidratt mer enn noen andre.

Under operasjonen drepte amerikanerne et ukjent antall mennesker som befant seg på stedet. 11 barn flyktet etter at soldater skal ha gitt dem beskjed om å komme seg bort.

Spesialsoldatene skal ha vært i huset i to timer, for å ta med seg alt av elektronisk utstyr og dokumenter de kunne finne, før de dro. Deretter angrep de stedet med missiler, og reduserte gjemmestedet til grus.

