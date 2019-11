Sikkerhetsrådgiver om Trump-krav: – Upassende

NEW YORK (VG) Ukraina-ekspert i USAs nasjonale sikkerhetsråd, Alexander Vindman, sier han følte en plikt til å varsle om Donald Trumps samtale med Ukrainas president.

Den dekorerte oberstløytnanten er blant vitnene i den tredje offentlige riksrettshøringen i Representantenes hus.

Høringene skal belyse om USAs president Donald Trump misbrukte makt ved å be et annet land hjelpe ham politisk. Prosessen kan ende med at Trump stilles for riksrett.

Vindman jobber ved Det hvite hus som Ukraina-ekspert i USAs nasjonale sikkerhetsråd. Han lyttet til den omstridte samtalen mellom Trump og Ukrainas president Zelensky 25. juli.

VAR BEKYMRET: Alexander Vindman møtte i den offentlige høringen i Kongressen i dag. Han forteller at han reagerte på Trumps forespørsel til Ukraina. Foto: JONATHAN ERNST / X90178

– Bekymret

Vindman startet sin forklaring med å fortelle hvorfor han reagerte på innholdet.

– Jeg ble bekymret. Det jeg hørte, var upassende, sa han.

I samtalen tok Trump opp at han ønsket en etterforskning av Demokratenes Joe Biden og gasselskapet Burisma, der Bidens sønn har vært styremedlem.

– Det er upassende for en amerikansk president å be om en etterforskning av en amerikansk statsborger og en politisk rival, forklarer Vindman.

Oberstløytnanten mener dette ville undergrave nasjonal sikkerhet og styrke Russlands posisjon i regionen. Han sier han følte en plikt til å varsle sikkerhetsrådets juridiske rådgiver, John Eisenberg.

– Målet mitt var å løfte disse spørsmålene fordi de hadde betydning for USAs nasjonale sikkerhet. Jeg hadde aldri trodd at jeg ville sitter her og forklare meg om mine handlinger.

Referatet fra samtalen ble senere lagt i en topphemmelig server i Det hvite hus.

– Blødd for USA

Vindman innvandret fra Ukraina som barn, da landet fortsatt var en del av Sovjetunionen. Etter at han vitnet bak lukkede dører gikk flere konservative kommentatorer til angrep på hans lojalitet til USA.

Schiff kommenterte dette i sin innledning:

– Jeg vet du har blødd for USA, sa Schiff, og fortsatte:

– Jeg håper ingen i denne komiteen vil ta del i dette i dag, sa han med henvisning til angrepene.

TO FØRSTE VITNER: Jennifer Williams og Alexander Vindman på plass i Representantenes hus, der høringen foregår. Foto: Andrew Harnik / AP

– Politisk

Jennifer Williams vitnet samtidig som Alexander Vindman. Hun er rådgiver for visepresident Mike Pence og har blant annet ansvar for Ukraina og Russland.

Hun lyttet også til samtalen mellom Trump og Zelensky, men var ikke like bastant som Vindman.

– For meg virket referansen til Biden politisk, nøyde hun seg med å si.

Tidligere har hun forklart at det slo henne som «uvanlig og upassende» å starte etterforskninger, skriver Reuters.

PENCE-RÅDGIVER: Jennifer Williams vitner i Representantenes hus. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

«Never Trumpers»

I sin innledning understreket Republikanernes Devin Nunes at vitnene har annen- og tredjehåndsinformasjon, og at ingen av dem har snakket med Trump.

Trump har kalt både Vindman og Williams for «Never Trumpers».

Flere vitner

Det ligger an til å bli en lang dag i Kongressen. Senere, rundt 20.30 norsk tid, møter ytterligere to personer:

Kurt Volker, tidligere spesialutsending til Ukraina

Tim Morrison , ansvarlig for Russland og Ukraina i Det nasjonale sikkerhetsrådet.

De offentlige høringene begynte i forrige uke. Da vitnet eksambassadør Marie Yovanovitch, fungerende ambassadør William Taylor og toppdiplomat i Utenriksdepartementet, George Kent.

Publisert: 19.11.19 kl. 16:44

