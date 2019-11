Svenske myndigheter henlegger voldtektssaken mot Julian Assange

Svenske myndigheter opplyser tirsdag at de henlegger saken mot WikiLeaks-grunnleggeren.

Svensk påtalemyndighet holder tirsdag ettermiddag en pressekonferanse om utviklingen i saken mot WikiLeaks-grunnleggeren Julian Assange.

– Jeg vil i dag informere om min beslutning om å henlegge etterforskningen mot Assange, sa den svenske statsadvokat Eva-Marie Persson på en pressekonferanse.

Persson forklarte at etterforskningen har dreiet seg om å oppdatere og undersøke bevisene i saken:

– Det betyr rent konkret at vi har innhentet ytterligere dokumentasjon i de skriftlige bevisene i saken. Vi har avhørt fem vitner på nytt, gjennomført avhør med vitner som tidligere ikke har blitt avhørt, sa Persson.

Hun forklarte at ett av de nye avhørene er blitt gjennomført i Danmark.

Assange har vært anklaget for overgrep i Sverige, men sitter for øyeblikket fengslet i Storbritannia i påvente av en avgjørelse om hvorvidt han skal utleveres til USA. En slik avgjørelse er ventet først i februar.

Tingretten i Uppsala besluttet i sommer at Sverige ikke vil begjære Assange varetektsfengslet, og aktor i saken sa da at de ville bestemme om de skulle anke beslutningen på et senere tidspunkt.

Nå har de altså besluttet å henlegge saken og avslutte etterforskningen.

ARRESTERT: Julian Assange ble arrestert i Storbritannia 11. april i år. Foto: HENRY NICHOLLS /REUTERS

Assange oppholdt seg i Ecuadors ambassade i London i syv år for å unngå utlevering til Sverige, hvor han er anklaget for voldtekt.

Julian Assange var siktet av svensk politi for voldtekt og seksuelle overgrep mot to svenske kvinner i 2010.

Anklagene om voldtekt mot de to kvinnene går tilbake til 2010.

Det er kun en av kvinnene som har bedt om å få saken gjenopptatt, etter at den ble henlagt for to år siden. Ettersom foreldelsesfristen for voldtekt av mindre grov art er ti år, må en svensk tiltale være klar innen 17. august 2020, ifølge NTB.

Assange frykter at dersom han skulle utleveres til Sverige vil han bli utlevert videre til USA, som har begjært han utlevert etter justisdepartementettiltalte han for brudd på spionasjeloven.

USA anklager Assange for å ha konspirert med den tidligere soldaten og etterretningsanalytikeren Chelsea Manning om et datainnbrudd.

Det førte til at hundretusener av hemmeligstemplede amerikanske dokumenter ble offentliggjort og lagt ut på nettet i 2010. Mange av dem dreide seg om USAs krigføring i Irak og Afghanistan og mange medier laget journalistikk basert på materialet.

Her blir Assange arrestert og fraktet ut av Ecuadors ambassade i London tidligere i år:

Publisert: 19.11.19 kl. 14:03

