AVSPERRET: Politiet sperret av et skogsområde utenfor Uddevalla tirsdag i forbindelse med saken. Foto: Adam Ihse/TT NYHETSBYRÅN

Politiet mistenker at svenske Wilma (17) er drept

En mann er pågrepet, mistenkt for å ha drept savnede Wilma Andersson.

For mindre enn 10 minutter siden

Svenske Wilma Andersson (17), som ble meldt savnet lørdag, har ikke blitt sett siden 14. november.

Nå har politiet pågrepet en mann mistenkt for drap på Andersson, skriver Aftonbladet.

– Politiet har sammen med påtalemyndigheten komemt fram til at det er mye som tilsier at Wilma Andersson har blitt utsatt for noe kriminelt, skrev politiet på sine hjemmesider tirsdag ettermiddag.

Fant Wilmas sko

Ifølge Aftonbladet skal politiet avhøre den pågrepne mannen i løpet av dagen.

Natt til tirsdag sperret politiet dessuten av et stort område i terrenget, etter at de fant flere av Anderssons eiendeler. Blant annet fant politiet skoene hennes, ifølge avisen.

Da Andersson ble meldt savnet lørdag, hadde det allerede gått flere dager siden den siste kjente kontakten med henne.

Hun ble sist sett i Uddevalla, og har siden vært sporløst forsvunnet.

Publisert: 19.11.19 kl. 13:52