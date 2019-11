POLITI: Det har blitt lange køer inne på Schiphol flyplass etter at det ble rapportert om en «mistenkelig situasjon» om bord i et fly.

Flyselskapet: «Mistenkelig situasjon» i Amsterdam var falsk alarm

Nederlandsk militærpoliti rykket onsdag kveld ut til en «mistenkelig situasjon» om bord på et fly på Schiphol i Amsterdam. Det hele viste seg å være falsk alarm.

Det skriver den nederlandske avisen De Telegraaf.

Flere kilder, også innenfor luftfartssektoren, sa til avisen tidligere i kveld at det hadde kommet en melding fra flyet om mulig kapring.

Nederlandsk militærpoliti og ambulanser rykket ut til stedet, og deler av flyplassen ble avstengt.

Nå melder flyselskapet Air Europa at det dreier seg om en falsk alarm, og at meldingen skal ha blitt sendt ved et uhell.

– Vi beklager feilen, skriver de i en Twitter-melding klokken 20.49.

En kilde sier til De Telegraaf at feilen skjedde da en leder ville forklare en vikar hva alle kodene i flyet betyr.

Nederlandske myndigheter har foreløpig ikke bekreftet at det dreier seg om falsk alarm.

Ble fraktet ut av flyet

Kun ti minutter tidligere meldte militærpolitiet på Twitter at både passasjerer og mannskap var fraktet trygt ut av flyet. Det var tungt bevæpnet politi som hentet dem ut, skriver Nu.nl.

Den nederlandske avisen NRC meldte tidligere i kveld at det var erklært såkalt GRIP 3-alarm. Det brukes av nødetatene om alvorlige situasjoner som kan ha store følger for befolkningen. Det er nest høyeste nivå.

RYKKET UT: Nederlandsk militærpoliti. Foto: MICHEL VAN BERGEN / ANP

Flyplassen er i drift

Flightradar24 skrev på sin Twitter-konto da politiet var på plass at det var en pågående nødssituasjon på flyplassen, men at flyplassen er i drift.

– På det nåværende tidspunktet har vi ingen bekreftet informasjon om den pågående situasjonen i Amsterdam. Vi vet bare at innkommende flyginger til gatene D og E holdes borte fra terminalområdet.

