PÅ MINNESTUND: Statsminister på New Zealand Jacinda Ardern tente et lys for ofrene etter moske-angrepet forrige fredag.

New Zealand sto stille for ofrene i Christchurch

Fredag sto New Zealand stille i to minutter for å minnes de 50 som ble drept i terrorangrepet som rammet Christchurch for en uke siden.

I Hagley Park rett ved moskeen Al Noor samlet flere tusen mennesker seg til minnestund og fredagsbønn etter angrepet som kostet 50 mennesker livet forrige fredag. Blant dem statsminister Jacinda Ardern.

– New Zealand lider med dere. Vi er ett, sa statsminister Jacinda Ardern.

Minnestunden og fredagsbønnen ble sendt på TV over store deler av verden.

– Vi er veldig glade for at fredagsbønnen vil bli sendt i hele verden, slik at alle kan være en del av det, sier Mustafa Farouk, president i Islamic Associations of New Zealand (FIANZ), i en pressemelding.

Ifølge NTB har lokalavisen The Press i Christchurch og Canterbury hadde fredag ryddet forsiden og hadde kun et ord skrevet der, på arabisk: Salam – fred. Under sto navnene på de 50 ofrene for gjerningspersonen som gikk til angrep under forrige ukes fredagsbønn.

– Det er utrolig å se hvordan hele landet og samfunnet står sammen, sier Fahim Imam, som fløy inn fra Ackland, til AP.

– Jeg kjente kjærligheten med en gang jeg landet. Jeg har aldri vært mer stolt over å være muslim. Det gjør meg virkelig glad at jeg kan si jeg er fra New Zealand, fortetter han.

