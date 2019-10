I RETTEN: Frode Berg i retten i Moskva sammen med sin advokat Ilja Novikov (t.v.). Foto: Jørgen Braastad

Frode Bergs advokat: Har søkt om benådning

Frode Bergs advokat bekrefter nå overfor Tass at den spiondømte nordmannen har søkt om benådning.

Oppdatert nå nettopp







– Ja, det er slik, han har søkt om benådning, blir Bergs forsvarer Ilja Novikov sitert på av nyhetsbyrået.

Den 16. april ble Berg dømt til 14 års fengsel for å ha spionert mot den russiske føderasjon.

Tidligere torsdag uttalte president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov at han ikke kjente til at Frode Berg hadde søkt om benådning.

les også Støttegruppen: – Vi er alvorlig bekymret for helsen til Frode Berg

Etter at dommen falt i Moskva i april, sa Bergs advokater at neste skritt ville være å søke om benådning. Men det har siden kommet fram at de ville avvente en søknad til at det var fremgang i samtalene mellom Russland og Norge om en eventuell utlevering.

Onsdag siterte det litauiske nyhetsbyrået Baltic News Service (BNS) anonyme kilder på at Russland og Litauen er enige om å utveksle en spiondømt russer mot to litauere og en nordmann som er dømt i Russland.

Torsdag stemte det litauiske parlamentet for en ny lov som gjør en benådning av en spiondømt russer mulig - og dermed også en eventuell utveksling mulig. Den endelige avgjørelsen i dette spørsmålet blir tatt i det litauiske parlamentet i neste uke, men alt tyder på at de kommer til å si ja.

les også BNS: Nordmann fengslet i Russland skal utleveres

Advokat Ilja Novikov vil overfor Tass ikke kommentere saken ytterligere - ut over at Berg har søkt om benådning. Novikov har ikke svart på VGs henvendelser torsdag.

Ordfører Rune Rafaelsen i Sør-Varanger har i lang tid kjempet for at Frode Berg skal løslates og utleveres til Norge. Han sier han er optimistisk med sikte på en løsning før det storstilte frigjøringsjubileet i Kirkenes 25. oktober. Da er det 75 år siden den sovjetiske frigjøringen av Øst-Finnmark.

– Jeg har jobbet med dette praktisk hver dag de siste årene. Nå er jeg betinget optimist for at en løsning kan finne sted før jubileet her i Kirkenes, sier Rafaelsen, som har vært over hos sine russiske naboer så sent som torsdag - på grensedagene som foregår både i Sør-Varanger og i den russiske byen Nikel.

les også Flertall for lovforslag som kan bane vei for spionbytte

Til jubileet i Kirkenes kommer både den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov, Norges statsminister Erna Solberg, utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke Jensen.

Ordfører Rune Rafaelsen mener begevelsene som nå skjer rundt Frode Berg-saken styrker sannsynligheten for at han kan bli utvekslet eller utlevert til Norge før jubileumsmarkeringen.

les også Trump hyller fangebyttet mellom Russland og Ukraina

– Det vil være en god sak for alle parter dersom dette kan finne sin løsning før jubileet, sier Rafaelsen til VG.

President Vladimir Putin fortalte i april statsminister Erna Solberg at han ville vurdere å benåde Frode Berg – og bytte ham mot en som er dømt for spionasje for Russland i et NATO-land, hevdet den russiske avisen Kommersant i en artikkel for en måned siden.

Kommersant forklarte den gang at – i henhold til russisk lov – vil du måtte vente ett år på ny benådningssøknad om du skulle få nei. Søknaden som nå er sendt, tyder altså på at advokatene har håp om en snarlig løsning.

Publisert: 17.10.19 kl. 16:41 Oppdatert: 17.10.19 kl. 16:57







Mer om