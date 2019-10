Etiopias statsminister Abiy Ahmed får Nobels fredspris

Statsministeren mottar årets fredspris for å ha løst grensekonflikten med nabolandet Eritrea.

Leder for Nobelkomiteen, Berit Reiss-Andersen, annonserte fredag at årets fredspris tildeles Abiy Ahmed.

Ahmed fikk prisen for hans innsats for fred og internasjonalt samarbeid, og spesielt for hans initiativ for å løse grensekonflikten med nabolandet Eritrea.

– Da han ble statsminister gjorde han det klart at han ønsket å gjenoppta fredssamtaler med Eritrea. I nært samarbeid med Eritreas president jobbet han ut utgangspunktet for en fredsavtale, som de senere signerte, sa Reiss-Andersen.

FREDSPRISVINNER: Etiopias statsminister Abiy Ahmed, her i et møte i DR Kongo i januar i år. Foto: Tiksa Negeri / Reuters

Inngikk historisk fredsavtale

Ahmed har vært statsminister siden april 2018, og leder både Det etiopiske folks revolusjonære demokratiske front (EPRDF) og Oromo Democratic Party (ODP).

Som statsminister har han inngått en fredsavtale med nabolandet Eritreas president, Isaias Afwerki, som markerte slutten på tiår med krig mellom de to landene. Titusener av mennesker har mistet livet i konflikten, som er en av de lengste i Afrika gjennom tidene.

Han har i tillegg iverksatt en rekke politiske reformer i landet, og jobbet med flere andre fredsprosesser i Afrika.

Nobel-historiker: – Godt fornøyd

Ahmed ble nominert til fredsprisen av en norsk førsteamanuesis og den svenske riksdagspolitikeren Anders Österberg (S).

Han var bookmakernes nest største favoritt til å motta fredsprisen, etter klimaaktivist Greta Thunberg.

Han sto også på PRIO-direktør Henrik Urdals liste over de heteste kandidatene til å vinne.

Historiker Asle Sveen i Nobeliana sier til VG at han er veldig godt fornøyd med at Ahmed mottok fredsprisen.

– Det var akkurat han jeg tippet ville få den. I hovedsak fordi det nå er 20 år med konflikt og krig som er over, og at demokratisering og reformer er det viktigste for å bygge et demokrati, sier han.

Over 300 nominerte

Nobelkomiteen mottok totalt 301 nominasjoner til årets fredspris.

223 av disse var enkeltpersoner, mens 78 var organisasjoner.

En rekke kjente navn, som USAs president Donald Trump, Wikileaks-grunnlegger Julian Assange og kjendiskokk José Andrés, var blant de nominerte.

