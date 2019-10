LEDER DE KURDISKE STYRKENE I SYRIA: Mazloum Abdi. Bildet er tatt i august år. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

Leder for de kurdiske styrkene i Syria: - Det vil foregå etnisk rensing

I et intervju med New York Times sier Mazloum Abdi, øverstkommanderende for SDF, at amerikanernes tilbaketrekking vil sette folket hans i fare.

– Det vil foregå etnisk rensing av det kurdiske folk fra Syria, og den amerikanske administrasjonen vil være ansvarlig for det.

Det sier Mazloum Abdi, som leder opprørsalliansen Syrian Democratic Forces (SDF) i Syria, i et intervju med New York Times.

Uttalelsen hans kommer idet hans styrker i ferd med å trekke seg bort fra grenseområdene mot Tyrkia, i tråd med avtalen som ble inngått mellom Erdogan og USAs visepresident Mike Pence torsdag i forrige uke.

I går trakk også 70 amerikanske militærkjøretøy, eskortert av helikoptre, seg ut av området der Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan vil opprette en såkalt sikkerhetssone.

Ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) kom den amerikanske militærkolonnen fra Sarrin, der USA har hatt sin største militærbase. Den er nå forlatt, ifølge eksilgruppas leder Rami Abdulrahman.

Søndagens tilbaketrekking var den fjerde på en uke, og samtlige amerikanske soldater har nå forlatt regionen, ifølge ham.

PARTNERE: Mazloum Abdi hilser på William Robak i det amerikanske utenriksdepartmentet i Deir al Zor i Nord-Syria mars 2019. Foto: RODI SAID / Reuters

Mazloum Abdi i SDF sier til New York Times at han håper amerikanerne vil gjenoppbygge tilliten til kurderne – som har vært deres partner i kampen mot IS.

– De bør jobbe med å begrense skaden fra denne beslutningen og ivareta områdene vi sammen har frigjort fra IS.

