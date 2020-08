VANSKELIG SAK: Kvinners rettsvern er blitt en vrien sak for Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i sommer. Foto: Turkish Presidency

Erdogan og datteren uenige om vold mot kvinner

President Recep Tayyip Erdogan vil sette tyrkiske «familieverdier» foran internasjonale konvensjoner mot vold mot kvinner. Det skaper splid, også innad i presidentens familie.

– Ingen kan sette seg til doms over vårt syn på familieverdier.

Erdogan taler til sin egne, under det 19. årsmøtet til hans parti AKP. Innholdet i talen høres ikke kontroversielt ut, men går rett inn i en betent politisk sak om kvinner og homofiles rettigheter.

– Vi bør produsere våre egne lover, med fokus på familien og sosiale verdier, i stedet for å forholde oss til oversatte dokumenter, fortsatte Erdogan i en tale til årsmøtet.

Talen tolkes som at Erdogan fortsatt vurderer å trekke Tyrkia fra Europarådets Istanbul-konvensjon, et omfattende, juridisk bindende rammeverk som har til formål å beskytte kvinner fra alle former for vold og overgrep.

Heftig debatt

Tidligere i sommer har Erdogan sagt at dersom folket ønsker det, så skal han ta landet ut av den viktige konvensjonen. Men i Tyrkia er folket delt, og splittelsen går også blant Erdogans egne tilhengere:

På den ene siden står konservative, islamske grupper som vil presse Erdogan-regjeringen til å forlate konvensjonen, under påskudd om at den strider mot islam og bryter med tyrkiske tradisjoner.

På den andre siden står Tyrkias mange kvinneforeninger, som påpeker at konvensjonen styrker kvinners rettsvern, og fortviler over at antallet kvinner drept av sine menn øker.

DREPT: Merve Yesiltas (31) døde av skadene hun ble påført da hun ble dynket i bensin og satt fyr på. Foto: Skjermdump

Drap på kvinner

VG omtalte torsdag drapet på Merve Yesiltas (31), som ble satt fyr på og drept av samboeren etter en krangel.

Drapet kom på toppen av en nedslående statistikk på minst 235 kvinner i Tyrkia som er drept av sine menn. Det har ført til en kraftfull kampanje for å styrke kvinners rettsvern og forbli i Istanbul-konvensjonen.

Den innflytelsesrike og ultrakonservative kommentatoren Abdurrahman Dilipak, som skriver for den regjeringskontrollerte avisen Akit, har ledet an i kampanjen mot Istanbul-konvensjonen.

PRESIDENTENS DATTER: Sümeyye Erdogan Bayraktar er den yngste av Erdogans fire barn, og har tidligere vært politisk rådgiver for sin far da han var statsminister. Bildet er fra 2013. Foto: DANIEL GARCIA / AFP

Kalte motstandere for horer

Men Dilipak han kan ha gått for langt i sin iver etter å overtale Erdogan: Én av kvinnerettsorganisasjonene som har tatt til orde for å beskytte Tyrkias tilknytning til Istanbul-konvensjonen er nemlig Kadem, der Erdogans datter Sümeyye Erdogan Bayraktar sitter i styret.

Da Kadem gikk ut med støtte til Istanbul-konvensjonen ble organisasjonens medlemmer omtalt som «horer» av den konservative kommentatoren. Det burde han nok ikke gjort, for nå krever en rekke kvinnelige politikere fra Erdogans parti at Dilipek straffeforfølges.

At datterens organisasjon har talt presidenten imot om Istanbul-konvensjonen har fått stor oppmerksomhet i Tyrkia. Også ledende kvinnelige AKP-politikere har gått ut og bedt Erdogan revurdere. Det ser ut til at han i hvert fall møter dem på halvveien, for han har kritisert Dilipek sin uttalelser:

– Jeg fordømmer denne kommentatoren på vegne av alle kvinner i AKP, sa Erdogan til sine partifeller.

I NORGE: Tidligere generalsekretær for Amnesty i Tyrkia, Idil Eser, bor for tiden i Norge. Foto: Emrah Gurel / TT NYHETSBYRÅN

En viktig stemme

Tidligere generalsekretær for Amnesty i Tyrkia, menneskerettsarbeider Idil Eser, mener Sümeyye Erdogan har hatt en viktig stemme i debatten.

– Det hadde en stor påvirkning. I Erdogans velgerbase er konservative kvinner en viktig gruppe og Sümeyye anses som en kraftig stemme blant disse, sier Eser til VG.

– Hun blir også vurdert som den mest politisk dyktige av Erdogans barn, og han har vist at han stoler på hennes vurderinger, fortsetter hun.

STANSET PRIDE: Tyrkisk opprørspoliti stanser personer som ville markere Pride-festivalen i Istanbul i juni i fjor. Foto: Murad Sezer / X90138

Homofiles rettigheter

Eser bor for tiden i Norge. Hun er dømt in absentia i hjemlandet for å angivelig ha uttrykt støtte til terrorgrupper gjennom sitt arbeid for Amnesty. Dommen hindrer henne ikke fra å uttale seg om det som skjer i Tyrkia.

– Debatten rundt Istanbul-konvensjonen handler om å forsvare patriarkatet, som frykter at kvinnebevegelsen står sterkt i Tyrkia, sier Eser.

Konservative islamske grupper i Tyrkia har også uttrykt at Istanbul konvensjonen gir homofile rettigheter som de mener strider mot tyrkisk kultur, skriver den tyrkiske avisen Hürriyet Daily News.

– Vi har sett at Erdogan-regjeringen i økende grad har strammet inn mot LHBT-miljøets rettigheter de siste årene, blant annet ved å forby Pride-festivalen, sier Eser.

Flere EU-land, deriblant Ungarn, Slovakia og Bulgaria har trukket seg fra deler av konvensjonen, og Polen vurderer det samme. Disse landene har vist til at de mener LHBT-rettigheter strider mot deres tradisjon.

PS: Tyrkia var først ute blant Europarådets medlemmer til å vedta Istanbul-konvensjonen i 2011, og den har sitt navn fra den tyrkiske storbyen. Erdogan var statsminister i Tyrkia da konvensjonen ble vedtatt.

Publisert: 15.08.20 kl. 14:16

