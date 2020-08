Foto: LAURA MOROSOLI / EPA

Titalls delfiner funnet døde på Mauritius

Minst 40 delfiner ble funnet døde onsdag og torsdag denne uken, skylt i land på den afrikanske øya Mauritius.

Funnene ble gjort rundt en måned etter det at et japansk skip gikk på grunn i korallrevene utenfor øya, noe som forårsaket et massivt oljeutslipp.

Det er ennå usikkert om det har en direkte sammenheng, men etterforskning pågår.

Ifølge Reuters skal alle delfinene obduseres. Foreløpig viser obduksjon av to av delfinene at de har sår på kroppen, men det ikke er funnet spor etter olje.

KATASTROFE: Det kan ta lang tid før oljekatastrofen utenfor Mauritius er over. Bildet er fra 9. august i år. Foto: DAREN MAUREE / L'Express Maurice

Miljøaktivister og -organisasjoner krever nå om svar på om massedøden av delfiner kommer av oljeutslippet. Blant andre Greenpeace oppfordrer myndighetene til å raskt finne ut hva som ligger bak.

Den lokale miljøorganisasjonen Eco-Sud har ifølge Al Jazeera bedt om at obduksjonsrapportene skal offentliggjøres.

– Tusenvis av dyrearter rundt de uberørte lagunene Blue Bay, Pointe d'Esny og Mahebourg risikerer å drukne som følge av forurensning, med omfattende konsekvenser for Mauritius' økonomi, matsikkerhet og helse, sa Greenpeaces klima- og energileder for Afrika, Happy Khambule, ifølge NTB, da oljeutslippet ble kjent.

