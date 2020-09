FRONTFIGUR: Statsepidemiolog i Sverige, Anders Tegnell, har måtte stå i stormen for landets håndtering av coronapandemien. Nå mener flere han kan ha rett. Foto: Ali Lorestani/TT / TT NYHETSBYRÅN

Mener «alle» følger Sveriges omstridte coronastrategi - norske eksperter er kritiske

Flere land i Europa opplever nå mer coronasmitte enn de gjorde i vår. I Sverige synker tallene. Nå mener flere at nabolandets pandemistrategi ikke er så kontroversiell likevel, men norske eksperter er skeptiske.

– I dag følger alle land i Europa mer eller mindre metoden fra den svenske modellen, men ingen vil innrømme det. Nesten alle har kritisert den svenske strategien og kaller den umenneskelig og mislykket. Man kan ikke endre mening nå, sier professor i epidemiologi ved universitetet i Geneve, Antoine Flahault, til Svenska Dagbladet.

Sverige, og kanskje spesielt deres statsepidemiolog Anders Tegnell, har måtte tåle massiv kritikk for måten de har håndtert coronapandemien på. Men mange land i både Europa og verden stengte ned så å si hele samfunnet, kunne svenskene fremdeles gå på bar, skole og krysse landegrenser uten karantene.

Det ga umiddelbart høye smittetall - og følgende dødsfall, noe som førte til at Sverige raskt havnet på «verstinglista» over coronarammede land.

Tallene viser at 84.985 svensker er eller har vært smittet av viruset, mens over 5800 har mistet livet.

For på tross av høye smittetall i nabolandet, kan de nå se ut at de nådde toppen i juni. Siden har antall smittede sunket og holdt seg relativt stabilt.

– At alle land gjør som Sverige, er delvis sant, mener professor emeritus i sosialmedisin, Steinar Westin.

– Skal ikke slå oss på brystet

– Vi glemmer at Sverige har innført nesten like strenge tiltak som oss. De har gradvis stengt ned, mens vi har åpnet opp. Så vi møtes på halvveien i halvåpne samfunn, sier han.

Han sier at Sverige på sin side var veldig sene med å innføre tiltak.

– De har nærmet seg oss mer og mer. Men de mistet jo nesten 6000 mennesker på veien, sier han.

DELVIS SANT: Steinar Westin mener at Norge nærmer seg Sverige, men at Sverige også har nærmet seg Norge. Foto: Thor Nielsen

Norge har nå registrert nær 11.400 smittede og 264 dødsfall siden pandemiens start, men opplever nå en stigende smittetrend. Søndag ble det registrert 92 nye coronatilfeller. Smitteøkningen skyldes hovedsakelig to store utbrudd i henholdsvis Bergen og Sarpsborg.

Selv tror Westin at Norge nå opererer i på et smittenivå som over tid er for høyt og for kostbart.

– Utbruddene vi har i Norge nå er veldig bekymringsverdige. Spesielt i Bergen og Trondheim, hvor smitten nå har nådd sykehusene, sier han, og mener at det er et tegn på fri smitte i samfunnet som man ikke kan spore.

– Så vi skal heller ikke slå oss på brystet. Vi har åpnet opp så mye at vi er i ferd med å tippe over, legger han til.

– Uetisk og menneskefiendtlig

Spesialrådgiver i WHO, David Nabarro, mener på sin side at Sveriges coronahåndtering fortjener berømmelse.

– Myndighetene i Sverige anså at de hadde tilstrekkelig god relasjon med medborgerne sine for å oppnå ønskede forandringer. De behøvde ikke å bruke regler og tvang. Det er bemerkelsesverdig, uttaler han til Svenska Dagbladet.

Smittevernprofessor Bjørg Marit Andersen mener Sverige er langt unna å få «revansje» med sin strategi.

– Tvert imot. Dem som synes Sverige har gjort en god jobb, tenker ikke på menneskeliv. Det er etter mitt syn en uetisk, dyr og jeg vil si menneskefiendtlig strategi.

Hun mener at det ikke er en løsning å jobbe for flokkimmunitet fordi virussykdommen er såpass farlig i seg selv.

– Svenskenes strategi utsatte så mange mennesker for en dødelig sykdom, og det går særlig ut over dem med nedsatt immunforsvar og eldre.

Selv om Sverige nå har stabile smittetall, påpeker Andersen at de har mange flere dødsfall og sykehusinnlagte.

– UETISK: Smittevernprofessor Bjørg Marit Andersen mener Sveriges metode er både dyr og uetisk. Foto: Privat

– Man skal også tenke på de varige komplikasjonene som mange kan få av denne sykdommen. Alt fra lettere komplikasjon til alvorlige som folk blir invalidisert av.

Hun mener håndteringen bunner ut i et spørsmål om økonomi versus etikk og moral.

– Ser man på totaltallet, så er det kanskje ikke så høy dødelig, kanskje rundt to per 100 smittet. Men når det er hele verden som smittes, så vil dødstallene bli store.

– Vaksine eneste etisk forsvarlige

Professor i mikrobiologi ved Universitetet i Sørøst-Norge, Jörn Klein, støtter synet til Andersen om flokkimmunitet.

– Etter min oppfatning er vaksinasjon den eneste etisk forsvarlige metoden for å oppnå flokkimmunitet.

Han viser til en studie fra Kina, som tok for seg 285 innlagte covid-19-pasienter. Den viste at 90 prosent av dem med alvorlig sykdom ville ha vært immune mot viruset om alle hadde overlevd. Tallet er vesentlig lavere hos asymptomatiske personer eller personer med milde covid-19-symptomer.

BRUKE ALLE MIDLER: Professor i mikrobiologi, Jörn Klein, mener man må håndtere pandemien med alle kjente midler. Foto: Nils A. Kalve

– Vi er etter min oppfatning ikke i nærheten av nivåene av immunitet som kreves for å hindre smitteoverføring, hverken i Norge eller Sverige.

Han mener at den eneste løsningen for å håndtere pandemien, er å bruke alle kjente strategier.

– Testing, smittesporing, isolering, munnbindbruk og fysisk distansering - mens vi fortsetter å samarbeide globalt om terapi og vaksineutvikling.

