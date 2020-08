KULLKRAFT: Det polske kullkraftverket Belchatow. Foto: Peter Andrews / X00010

Rapport: Ressursene til jorden brukt opp for i år

Lørdag ble ressursene til jorden brukt opp for i år. Det er flere uker senere enn forrige år.

I dag nådde jordkloden punktet der mennesklig konsum overstiger mengden naturen kan regenerere i løpet av ett år.

Det slår en ny rapport fra organisasjonen Global Footprint Network fast. De gir ut rapporten fast hvert år, og i år har datoen blitt skjøvet tilbake med tre uker.

I 2019 var nemlig datoen 29. juli, skriver The Guardian. Coronapandemien og nedstengningene den har ført med seg opplyses som grunnen.

Overforbruk

Samtidig er det ifølge rapporten en lang vei å gå før vi ikke driver med overforbruk. I den takten vi forbruker nå, sier rapporten at vi bruker 60 prosent mer enn det som kan bli regenerert i løpet av ett år.

Det tilsvarer at vi trenger 1,6 jordkloder for at vi ikke skal overforbruke ressursene.

Tilbakegangen til overforbruksdagen på over tre uker, er den største på ett år siden globalt overforbruk startet i 1970, skriver avisen videre.

Siden da har økende befolkningstall og økende forbruk per person, gjort at datoen for overforbruk har kommet tidligere og tidligere. Datoen kom for første gang i juli i fjor.

– Overforbruksdagen til jorden er en måte å illustrere omfanget av den biologiske utfordringen vi står overfor, sier president Mathis Wackernagel i Global Footprint Network.

Årsaken til tilbakegangen i år, er ifølge rapporten at C02-avtrykket har gått ned med 14,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, og at avtrykket etter avskoging har gått ned med 8,4 prosent.

Mener systemet er en utfordring

Professor i miljøfag, Arild Vatn, ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) sier til VG at overforbruksdagen illustrerer «hvor mye ressurser vi bruker hvert år i forhold til det jorden er i stand til å levere».

Han mener imidlertid at det ikke bare er en biologisk utfordring, men også en utfordring med et økonomisk system som stadig krever vekst.

– Vi har utviklet et økonomisk system som er avhengig av at vi øker forbruket fra år til år slik at vi bevarer jobber og sikrer avkastning på investeringene, sier Vatn.

– Poenget med denne datoen er ikke at vi har brukt opp alle ressursene, men at vi har brukt opp det jorden er i stand til å levere på lang sikt.

På overforbruksdagen i fjor skrev NRK at flere mener denne måten å måle økologisk fotavtrykk på er omstridt, og at overforbruksdagen av noen bli kalt et PR-stunt.

Det er ikke Vatn helt enig i.

– Det er ikke et PR-stunt, men det er så klart utfordringer med å finne ett godt mål på noe så komplekst. Som indikator gir den uttrykk for en trend, men altså ikke et eksakt mål på en tilstand, sier han.

Ifølge Vatn kan en slik dato «bli beregnet på ulike måter, som gir noe ulike svar.»

– Når du ser det over tid, gir denne måten å måle på et inntrykk av om det blir bedre eller verre fra år til år.

