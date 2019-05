I RETTEN: Austin Jones på vei inn i rettssalen i Chicago fredag 3. mai hvor han ble dømt til 10 års fengsel. Foto: Chicago Tribune / Tribune News Service

YouTube-stjerne dømt for overgrepsvideoer

YouTube-stjernen Austin Jones ble fredag dømt til 10 års fengsel for produksjon av overgrepsvideoer av mindreårige.

Han sa seg skyldig etter tiltalen i februar i år og ble i går dømt i US. District Court i Chicago, ifølge CNN.

Med over en halv million følgere på YouTube var Austin Jones en hit i sosiale medier. På kanalen har han lagt ut et titalls coverversjoner av kjente låter og sunget a cappella. Han er blant annet kjent for å ha covret Justin Bieber, men har også produsert egen musikk.

Men nå bærer det altså i fengsel for den tidligere populære artisten.

Innrømmet forholdet

Det var i juni 2017 Austin Jones ble stoppet i grensekontrollen ved O'Hare flyplass i Chicago. Han ble arrestert, siktet for to tilfeller av produksjon av overgrepsvideoer av mindreårige.

To jenter i 14-årsalderen skal via sosiale medier ha blitt bedt om å sende flere videoer av seg selv av seksuell karakter.

Etter å ha blitt arrestert skal den da 24-årige You Tuberen ha innrømmet å ha bedt om, og mottatt, videoer fra de fornærmede, samt innrømmet at videoene var for seksuell tilfredsstillelse, ifølge Chicago Sun Times.

Publisert: 04.05.19 kl. 13:47