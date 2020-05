Ny video skal vise George Floyd med tre politimenn over seg

En ny video – tatt fra en annen vinkel – skal vise at George Floyd en stund lå på bakken med tre av de fire politimennene over seg.

Vinkelen på den nye videoen som nå sirkulerer på sosiale medier har ikke blitt vist tidligere. Den ser ut til å ha blitt spilt inn rett før den første videoen som viste tidligere politimann Derek Chauvin med kneet på halsen til George Floyd.

– Jeg får ikke puste, gjentar Floyd flere ganger i videoen publisert tirsdag.

Disse opptakene ble filmet fra motsatt side av gaten, og videoen skal vise George Floyd liggende nede på bakken med tre politimenn over seg. En fjerde politimann står ved siden av, ved en politibil.

Den tredje videoen

Flere amerikanske medier har omtalt videoen, deriblant CNN og NBC News. CNN skriver at videoen er postet på sosiale medier, og at de ikke har klart å finne ut hvem som har filmet. Videoen er ikke blitt bekreftet fra offisielle hold.

NBC News har brukt en rekke markører fra tidligere bekreftede opptak for å bekrefte harvideoen. Dette inkluderer blant annet politibilen som kan ses på videoen og en gul sykkel som står lent mot en vegg.

Også mønsteret på veggen stemmer overens med det som kan ses på Google Street View, som viser utsiden av Cup Foods-butikken der hendelsen skjedde, skriver NBC News.

I den nye videoen skimtes det en del av et skilt ved siden av bensinstasjonen «3 cent off.» Dette stemmer overens med tegnet som vises i den første videoen, ifølge NBC News.

En tidligere overvåkningsvideo fra Minneapolis viser hva som skjedde før George Floyd (46) lå på bakken med kneet til en politimann presset mot nakken.

Under kan du se videoen som viser hvordan Floyd blir ført bort av politiet og faller i bakken (NB! Sterke inntrykk):

Under etterforskning

Det er fortsatt uklart hva som er årsaken til at George Floyd døde. I en uttalelse fra politidepartementet i Minneapolis står det at Floyd døde av et «medisinsk tilfelle».

Alle de fire betjentene har blitt oppsagt etter at dødsfallet ble kjent. Dødsfallet undersøkes av FBI, som tidligere denne uken innledet etterforskning for å se om de fire politimennene har brukt unødvendig maktbruk under arrestasjonen.

Den tidligere politimannen Derek Chauvin ble fredag siktet og arrestert for uaktsomt drap.

VG er på plass i Minneapolis hvor folk for fjerde dag på rad strømmer til gatene. De krever rettferdighet etter Floyds dødsfall.

– At politimannen blir siktet for uaktsomt drap er ikke nok, vi kommer til å fortsette til han blir siktet for overlagt drap. Uaktsomt er ingenting, det er som at han ikke mente å drepe ham, sier demonstranten Fayce Akire til VG.

Kona til Derek Chauvin, Kellie Chauvin, annonserte lørdag at hun har søkt om skilsmisse. Det opplyser advokatfirmaet Sekula Family Law Office til CNN.

– I kveld snakket jeg med Kellie Chauvin og familien hennes. Hun er knust av dødsfallet til herr Floyd, og hennes ytterste sympati ligger hos hans familie, hans kjære og alle andre som sørger over denne tragedien. Hun har søkt om å oppløse ekteskapet til Derek Chauvin, står det i uttalelsen.

De tre andre politimennene er også under etterforskning, og aktor Mike Freeman forventer at det vil bli tatt ut siktelser også mot disse.

Publisert: 30.05.20 kl. 10:18 Oppdatert: 30.05.20 kl. 11:02

