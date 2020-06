Avis: Politibetjenter siktes for medvirkning til forsettlig drap

Politibetjenten som knelte på nakken til George Floyd, vil siktes for forsettlig drap, melder Star Tribune. De tre andre betjentene som deltok i pågripelsen, vil også siktes, skriver avisen.

Oppdatert nå nettopp

Lederen for påtalemyndigheten i Minnesota, Keith Ellison, er ventet å komme med ytterligere siktelser onsdag ettermiddag lokal tid etter George Floyds dødsfall.

Lokalavisen Star Tribune, som viser til kilder med kjennskap til saken, melder nå at påtalemyndighetene i Minnesota vil skjerpe siktelsen mot Derek Chauvin, betjenten som tidligere var siktet for uaktsomt drap på George Floyd.

Nå er siktelsen skjerpet til det som på amerikansk kalles «second degree murder». Den nærmeste norske oversettelsen er forsettlig drap.

Lederen for påtalemyndigheten Keith Ellison vil også sikte de tre andre politibetjentene som deltok i pågripelsen av Floyd, for å ha medvirket til forsettlig drap, skriver avisen.

Meldingen er ennå ikke bekreftet fra offisielt hold.

– Dette er et viktig steg for rettferdighet, skriver Minnesota-senator Amy Klobuchar på Twitter og viser til artikkelen i Star Tribune.

Dette er saken 46 år gamle George Floyd døde 25. mai etter å ha blitt arrestert utenfor en butikk i Minneapolis i delstaten Minnesota.

Under pågripelsen ble Floyd lagt i bakken, og flere videoer viser hvordan en politimann presser kneet mot nakken til Floyd i flere minutter.

Floyd sa til politibetjentene som holdt ham nede, at han ikke fikk puste.

Politimannen som forårsaket Floyds død, Derek Chauvin (44), ble fredag pågrepet og siktet for drap.

Hendelsen har ført til omfattende, til dels voldelige protester i en rekke amerikanske byer, mot politivold og systematisk rasisme. Vis mer

Politimannen Derek Chauvin, som satte kneet på halsen til George Floyd, er tidligere arrestert og siktet for uaktsomt drap.

De tre andre involverte politibetjentene, identifisert som Tou Thao, J. Alexander Kueng og Thomas Lane, er frem til nå ikke blitt siktet. To av betjentene hjalp til med å holde Floyd nede, mens en tredje betjent sto i nærheten. Alle fire betjentene ble oppsagt etter at dødsfallet ble kjent.

Benjamin Crump, advokaten som representerer Floyds familie, skriver på Twitter at familien er fornøyde med siktelsen.

– Dette er et bittersøtt øyeblikk. Vi er dypt fornøyde med at Ellison tar en avgjørende beslutning, arresterer og sikter alle betjentene som var involverte i dødsfallet til George Floyd, og skjerper siktelsen mot Derek Chauvin til forsettlig drap.

Floyds familie har tidligere krevd at samtlige fire politibetjenter som deltok i pågripelsen av Floyd, også skulle arresteres.

Quincy Mason Floyd, sønnen til avdøde George Floyd, besøkte tidligere onsdag stedet der faren ble arrestert.

– Vi vil ha rettferdighet for hva som foregår akkurat nå, sa sønnen på stedet og la videre til:

– Ingen mann eller kvinne bør være uten deres fedre.

Advokat Crump var også på stedet tidligere onsdag og sa at han forventer at de tre andre involverte betjentene ville bli siktet.

– Folk nektet å høre, folk som skulle høre etter. Det var meningen at politiet skulle beskytte og tjene George Floyd. Vi forventer at disse betjentene blir siktet for medvirkning til drapet på George Floyd, sa Crump.

Publisert: 03.06.20 kl. 20:11 Oppdatert: 03.06.20 kl. 20:44

Mer om George Floyd

Fra andre aviser