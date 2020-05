Statsadvokat: Etterforskningen av dødsfallet til George Floyd er av høyeste prioritet

Samtidig som etterforskningen av dødsfallet til George Floyd pågår for fullt, er det nå erklært unntakstilstand og Minnesota-guvernøren setter inn nasjonalgarden.

På en pressekonferanse like før midnatt torsdag kveld fortalte FBI at de undersøker hvorvidt politiet har brutt føderale borgerrettigheter – og ber om hjelp fra publikum.

– Vi ber alle som var i nærheten før, under eller etter, om å ta kontakt med FBI. Ingen tips er for små, sa FBIs spesialagent Rainer Drolshagen, som leder etterforskningen.

På pressekonferansen kom det frem at FBI etterforsker hvorvidt unødvendig maktbruk har ledet til George Floyds død. Søndag ble Floyd brutalt pågrepet av politiet, og mandag døde han i politiets varetekt. De fire politimennene som pågrep ham fikk sparken tirsdag.

– Minneapolis, nasjonen vår og verden har vitnet et utrolig og forstyrrende tap av liv. Tankene mine går til George Floyd og familien hans. Vi sørger og vi vil fortsette å sørge, sier statsadvokat i Minnesota, Erica MacDonald.

Hun beklaget først at pressekonferansen ble forsinket, og forklarte det slik:

– Vi trodde vi hadde en utvikling å fortelle dere om, men det har vi dessverre ikke på dette tidspunktet.

Hun lover en «robust og grundig etterforskning», og opplyste også om at Det hvite hus følger med på utviklingen.

– President Trump og justisminister William Barr følger direkte med på etterforskningen i denne saken. Vi har hatt kontakt med dem og vil fortsette å ha det, sier MacDonald.

Ber folket om å ikke bruke vold

Samtidig gjentok FBI anmodningen til politimesteren i Minneapolis og lederne av demonstrasjonene folket om å protestere fredelig i byens gater.

– Jeg vil først si at jeg veldig lei meg for smerten, sorgen og traumene som herr Floyds død har ført til hos familien, hans nærmeste og samfunnet vårt her i Minneapolis og resten av verden, sier politimester Medaria Arradondo, før han fortsatte:

– Men jeg kan ikke tillate at kriminelle handlinger finner sted i byen vår.

Onsdag var kraftige demonstrasjoner mot politivold etter dødsfallet til George Floyd. Arradondo understreket at flertallet demonstrerte fredelig, men at det var en «kjernegruppe» som plyndret og deltok i kriminelle handlinger.

DAG TRE: For tredje dag på rad er det protester i Minneapolis.

– Vær så snill, vi kan ikke la en tragedie føre til flere tragedier, skrev borgermester Jacob Frey på Twitter.

Torsdag fortsatte demonstrasjonene i Minneapolis. Der ba lederne om at demonstrantene skulle demonstrere på fredelig vis.

– Vi må holde sammen. Og det kan vi gjøre uten å bruke vold, sier moren til Eric Garner, som mistet livet i møte med politiet i New York i 2014.

Deretter ropte demonstrantene taktfast «We can’t breathe», dratt i gang av menneskerettighetsaktivisten Al Sharpton.

George Floyd gjentok igjen og igjen at han ikke fikk puste under pågripelsen. De samme ordene tilhørte Eric Garner, og ble ropt i New Yorks gater i 2014.

Floyd skal obduseres for å finne ut om det var presset mot nakken som førte til at han døde.

Erklærer unntakstilstand

Minnesota-guvernør Tim Walz lyttet borgermester Jacob Frey, som har bedt om hjelp fra Nasjonalgarden som følge av protestene.

– Jeg kan ikke risikere sikkerheten til uskyldige folk, sa ordføreren.

Torsdag kveld opplyse guvernør Walz at Nasjonalgarden settes inn for å bidra til ro og orden. Samtidig erklærer han unntakstilstand for andre gang i år, 13. mars ble det erklært unntakstilstand som følge av coronaviruset.

– Det er på tide å starte gjenoppbyggingen av byen, rettssystemet og forholde mellom offentlige tjenestemenn og dem de skal beskytte. Dødsfallet til George Flyod bør føre til rettferdighet og en systematisk endring, ikke mer død og ødeleggelse, sier Walz i en uttalelse.

Også borgermester Frey er erklært lokal unntakstilstand i 72 timer.

GUVERNØR: Tim Walz. Foto: Evan Frost / Minnesota Public Radio

– Som Floyds familie sier: «Floyd ville ikke ønsket at noen skulle bli skadet. Han levde for å beskytte andre. La oss samle oss, gjenoppbygge, minnes og jakte rettferdighet for George Flyod», fortsetter Walz.

Han sier at selv om Nasjonalgarden nå settes inn, vil han beskytte retten til å protestere.

– Det er en måte vi uttrykker smerte, håndterer en tragedie og skaper forandringer. Derfor hører jeg på de lokale lederne og setter inn Nasjonalgarden for å sørge for fredfulle demonstrasjoner, sier han.

Trump brifet om hendelsen

Mange hadde møtt opp for å vise sin støtte til avdøde Floyd. Demonstrantene i gatene i Minneapolis krever at de fire politimennene arresteres umiddelbart.

– Jeg har slitt med, mer enn noe annet de siste 36 timene, ett fundamentalt spørsmål: Hvorfor er ikke mannen som drepte George Floyd i fengsel? spurte borgermester Jacob Frey onsdag.

Ifølge politiet var grunnen til at Floyd ble pågrepet at han passet beskrivelsen til en som hadde forsøkt å betale med en falsk seddel.

President Donald Trump skal ifølge pressetalskvinnen Kayleigh McEnany ha blitt «veldig opprørt da han så videoen».

– Han ville plukke opp telefonen og si at vi måtte fremskynde FBI-etterforskningen. Han ønsker rettferdighet, sa McEnany.

