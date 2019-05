MØTTE PRESSEN: Steve Bannon gjorde intervjuer med norsk presse på Nordiske Mediedager i Bergen torsdag. Foto: Cornelius Poppe/ NTB scanpix

Steve Bannon om Frp: - Rollemodeller for Europa

BERGEN (VG) Omstidte Steve Bannon hyllet Fremskrittspartiet da han torsdag besøkte Norge. Han mener populistpartier i Europa har mye å lære av det norske regjeringspartiet.

– Jeg mener Fremskrittspartiet er en rollemodell for Europa. Ofte er populister i opposisjon, men Fremskrittspartiet vet hvordan det er å være i regjering og hvordan det er å være en koalisjonspartner i regjering. De er oppviglerne, sier Bannon til VG om hvordan han vurderer rollen til det ene av Norges fire regjeringsparti, før han legger til:

– Trump og jeg er nok mer av den «glassknusende» typen, men det er fordi nordmenn er så høflige.

Overfor NTB hevder Donald Trumps tidligere sjefstrateg sågar at han har blitt kontaktet av politikere fra Frp, som skal ha søkt råd hos ham. Hvem det er vil han derimot ikke si.

Det er i forbindelse med Mediedagene i Bergen Bannon har gjennomført et kontroversielt besøk til Norge. Han var, til enkeltes misnøye, invitert til å bli intervjuet på scenen foran en fullsatt Greighall av Aftenpostens USA -korrespondent Christina Pletten.

Den tidligere sjefen for det høyreorienterte nettstedet Breitbart News, som en periode også var valgkampleder for den nåværende amerikanske presidenten, brukte tiden på scenen i Bergen til blant annet å lovprise kommentarfelt, si seg uenig i at USA og Europa er på vei bort fra hverandre og å klage på tradisjonelle medier i sitt hjemland.

– Jeg tror ikke de tradisjonelle mediene er interessert i å bli bedre. Jeg tror de er opptatt av å felle Donald Trump. Mediene er den virkelige opposisjonen i USA, sa Bannon, og hørtes ut som et ekko av den amerikanske presidenten.

PÅ SCENEN: Steve Bannon ble intervjuet av Aftenpostens USA-korrespondent Christina Pletten på Nordiske Mediedager i Bergen torsdag. Foto: Inge Krossøy/ Nordiske Mediedager

Oppfordret til boikott

Etter opptredenen i Grieghallen gjorde Bannon en rekke intervjuer med flere norske medier. Deriblant VG. Da fortalte han blant annet hvorfor han ønsket å komme til mediekonferansen i Bergen.

– For det første er jeg en stor beundrer av Norge og det norske folk, og for det andre er dette et bra symbolsk avspark til Europa-turen der jeg skal til Berlin og Paris og flere andre steder. En av tingene jeg sier til folk fra nå av og fram til det kommende valget i Europaparlamentet er «se på det norske eksempelet».

Bannon mener den norske EU-debatten på 90-tallet handler om det samme han mener populister og nasjonalister blir beskyldt for i dag.

RÅDGIVER: Steve Bannon var først Donald Trumps valgkampsjef, og deretter rådgiver i Det hvite hus. Foto: Evan Vucci / AP

– De sier de i dag er så ekstreme, men om du ser på den debatten, så handlet den om selvstyre og rettigheter som statsborger. Norge var åpne for økonomisk samarbeid, men ville ikke oppgi sitt selvstyre, sier han.

Om Bannon selv ønsket å komme til Norge var det som nevnt ikke alle som ønsket ham her. Mange har vært kritiske til å gi en mann de mener har ekstreme holdninger en scene og en mikrofon. Flere har oppfordret til boikott. Selv bekymrer han seg ikke nevneverdig.

– Jeg synes at spesielt folk i mediebransjen må dømme etter resultater. Og fortell meg gjerne: På scenen i dag eller gjennom min politiske gjerning – hva har vært ekstremt? Jeg tror folk blir så trigget av Trump og hans politiske seier at de ikke klarer å komme over det, sier Bannon.

Arbeiderklassegutt

I fjor høst lanserte han med brask og bram The Movement som skulle samle høyrepopulistiske partier i Europa under samme paraply. Men én etter én har partiledere som Marine Le Pen i Frankrike og Matteo Salvini i Italia tatt avstand fra Bannon.

Han gir uansett uttrykk for en klokkeklar tro på at hans verdenssyn vinner terreng.

– Vi vant akkurat i Brasil. Modi (Narendra Damodardas Modi, journ. anm.) kommer til å vinne i India. Bevegelsen er i ferd med å spre seg til Asia. Jeg tror populisme kommer til å spre seg til Kina i løpet av de neste fem årene. Den er bare i sin spede start, og kommer ikke til å forsvinne.

OPPIGLER: Bannon kaller seg selv «firebrand», eller oppigler/agitator flere ganger. Foto: Terje Pedersen/ NTB scanpix

Bannon omtaler seg selv som en arbeiderklassegutt, som ikke er ute etter noe annet enn at arbeiderklassen skal få sin del av kaka.

– Jeg er en oppvigler for arbeiderklassen, som har blitt forbigått – en arbeiderklasse av alle nasjonaliteter og etnisiteter.

Kaller Utøya venstreekstremisme

Bannon blir av kritikere plassert på den nasjonalistiske høyresiden i USA og er blant annet anklaget for hatefull retorikk (noe han i løpet av intervjuet nekter for at han har drevet med). Norge opplevde i 2011 høyreekstrem terror gjennom angrepet på Regjeringskvartalet og Utøya. Tidligere i år skjedde det samme i New Zealand.

Bannon sier han ikke er så sikker på at disse angrepene hadde noe med høyrekstremisme å gjøre.

– Om du leser manifestene, ser du at disse folkene er venstreekstreme. Jeg er helt uenig i premisset til de tradisjonelle mediene. De (terroristene journ.anm.) sier alle at de er økofascister og de fleste sier de hater Trump fordi han elsker Israel og jøder for høyt. Og så sier de at de beundrer totalitære diktatorer som Putin eller Kinas kommunistparti, så jeg mener dere må få en bedre definisjon av det.

I dommen mot terroristen Anders Behring Breivik er det derimot godt dokumentert at hans handlinger var tuftet på en høyreekstrem ideologi.

Etter angrepet på New Zealand sa forfatter Øyvind Strømmen det samme om gjerningsmannen der i et intervju med VG. Han omtalte det som et høyreekstremt terrorangrep.

Australias statsminister Scott Morrison gikk tidlig ut og kalte den australske terroristen på New Zealand for høyreekstrem. Rettssaken mot gjerningsmannen bak det angrepet er foreløpig ikke avholdt.

Publisert: 09.05.19 kl. 22:44