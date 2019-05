JOBBER PÅ STEDET: Nødetatene på stedet der flere personer ble knivstukket i Kawasaki i Japan. Foto: AFP

Barneskoleelever knivstukket i Japan

13 skolebarn som ventet på bussen skal være blant ofrene etter at 19 personer ble knivstukket i Japan tirsdag morgen.

Ingrid Hovda Storaas

NTB

Japans nyhetsbyrå Kyodo skriver at de får bekreftet fra lokale myndigheter at 16 personer er såret etter å ha blitt knivstukket i den japanske byen Kawasaki tirsdag morgen lokal tid.

Lokale NHK skriver at byens brannvesen melder at tallet på sårede personer er 19, og at de hardest skadede er fraktet til sykehus.

Minst en person er bekreftet omkommet, skriver lokale NHK, og siterer byens brannvesen. Nyhetsbyrået AP meldte først at ett barn og en voksen var bekreftet døde.

JOBBER PÅ STEDET: Nødetatene på stedet der flere personer ble knivstukket i Kawasaki i Japan. Foto: Reuters

Hendelsen skjedde nær Noborito-stasjonen i byen, der 13 skolebarn som sto og ventet på skolebussen skal ha blitt angrepet, skriver Kyodo.

– En mann knivstakk dem. Vi fikk melding klokken 7.44 som sa at fire barneskoleelever hadde blitt knivstukket, sier Dai Nagase, talsperson for brannvesenet i Kawasaki, til AFP, skriver NTB

Politiet skal ha arrestert en mistenkt gjerningsperson, skriver NHK. Ifølge Japan Times skal den mistenkte, som er en mann, også ha skadet seg selv. Myndighetene skal ha funnet to kniver på stedet.

Kawasaki ligger om lag 2 mil sør for Tokyo.

USAs president Donald Trump er for tiden på statsbesøk i Japan, uttrykte sin solidaritet med det japanske folk:

– Alle amerikanere står med Japans folk og sørger for ofrene og for deres familie, sa Trump ifølge AFP.

Publisert: 28.05.19 kl. 03:03 Oppdatert: 28.05.19 kl. 04:14