STYRTET: Her ligger restene av det ene flyet som styrtet natt til tirsdag. Foto: Ryan Sinkey / TT NYHETSBYRÅN

Flyulykken i Alaska: Skal ha kollidert på 1000 meters høyde

Tirsdag omkom seks personer da to sightseeing-fly krasjet utenfor Alaskas kyst. Den foreløpige etterforskningen viser at flyene krasjet på om lag 1000 meters høyde.

Det er de Nasjonale transportmyndighetene som onsdag opplyste at de to sightseeing-flyene som var involvert i hendelsen kolliderte 1006 meter over bakken.

Det melder nyhetsbyrået AP. Et team av etterforskere ankom onsdag Alaska fra Washington D.C for å undersøke den fatale hendelsen.

Passasjerene i de to flyene kom alle fra et cruiseskip, som var på vei til Anchorage fra Vancouver. 14 passasjerer og to piloter var involvert i ulykken – som kostet seks mennesker livet.

– Etterforskningen kan ta måneder, men en foreløpig rapport er det forventet at blir offentliggjort i løpet av to uker, sier Peter Knudson, talsmann for de Nasjonale transportmyndighetene, ifølge AP.

Nyhetsbyrået skriver at den foreløpige etterforskningen viser at flyet med ti passasjerer gikk ned fra 1158 meters høyde, og traff flyet med fire passasjerer 1006 meter over bakken.

Flyene skal ha styrtet om lag 2,5 kilometer fra hverandre.

Ifølge redningsmannskaper skal det minste flyet ha pådratt seg store skader i luften, flyets hale og deler av skroget skal ha truffet vannet rundt 275 meter unna resten av flyet, som landet nær land, skriver AP.

Ifølge lokale myndigheter omkom tre amerikanere, to kanadiere og en australier i ulykken. Tre av de fire første som ble funnet omkommet satt i det minste flyet. To personer ble funnet senere – også de i nærheten av det minste flyet.

Av de ti som overlevde ulykken er tre utskrevet fra sykehuset. Ingen av de andre skal ha livstruende skader.

Publisert: 16.05.19 kl. 03:47