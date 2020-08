«REVOLUSJONENS HOVEDSTAD»: En gruppe demonstranter har stormet utenriksdepartementet i Beirut, i forbindelse med demonstrasjoner i byen. På plakatene i bakgrunn står det: «Beirut, en by uten våpen» og «Beirut er revolusjonens hovedstad». Foto: Bilal Hussein / AP

Demonstranter stormer departement – blir støttet av USA

Den amerikanske ambassaden i Beirut erklærer sin støtte til demonstrasjonene etter at en stor gruppe demonstranter lørdag har tatt seg inn i det libanesiske utenriksdepartementet

Demonstrantene skal ifølge NTB være ledet av pensjonerte offiserer som erklærer departementet «revolusjonens hovedkvarter».

Dette skal ha skjedd mens mesteparten av sikkerhetsstyrkene var opptatt med demonstrasjonen som foregikk noen hundre meter unna.

Lørdag erklærer den amerikanske ambassaden i Beirut sin støtte til demonstrasjonene på Twitter.

– Det libanesiske folk har lidd for mye og fortjener ledere som lytter og endrer kurs, skriver ambassaden.

– Vi støtter de i deres rett til fredelig demonstrasjon, og oppfordrer alle involverte til å avstå fra vold.

Det skal ha blitt avfyrt skudd ved demonstrasjonene, og en politimann er ifølge Reuters blitt drept. Det er ikke kjent om det er politiet eller demonstrantene som har skutt.

Flere tusen libanesere skal ha deltatt i demonstrasjonene som kommer i etterkant av eksplosjonen som tirsdag rystet Beirut. Mange er frustrerte over at myndighetene ikke gjorde noe med de store mengdene ammoniumnitrat som i seks år var lagret i et lagerhus i byens havneområde havnen i byen.

fullskjerm neste STEIN: En frustrert demonstrant kaster stein under demonstrasjonene i Beirut.

Rundt klokken 18.00 melder Reuters at politiet bekrefter at det er blitt avfyrt skudd i forbindelse med demonstrasjonene. Det er ikke klart om det er politiet eller demonstrantene som har avfyrt skuddene.

Reuters melder om at en politimann har omkommet i sammenstøtene.

Minst 238 personer er skadet og 63 er tatt med til sykehus i forbindelse med demonstrasjonene, opplyser libanesiske Røde Kors ifølge NTB.

Direktesendte bilder fra Beirut viser at flere demonstranter er skadet. Opprørspolitiet har skutt med gummikuler og tatt i bruk tåregass mot protestdeltagerne.

SKADET: En mann blir behandlet av Røde Kors etter å ha blitt skadet i demonstrasjonene Foto: THAIER AL-SUDANI / X90151

Statsminister Hassan Diab sier lørdag kveld at å fremskynde parlamentsvalget i landet er eneste vei ut av krisen. Valg gjennomføres normalt hver fjerde år i Libanon, og neste valg er egentlig planlagt i 2022.

Tidligere lørdag meldte Reuters at opprørspoliti avfyrte tåregass mot demonstranter i den libanesiske hovedstaden. Opprinnelig skulle det lørdag avholdes massebegravelse for ofrene etter eksplosjonen, men den ble avlyst samme dag.

Publisert: 08.08.20 kl. 18:31 Oppdatert: 08.08.20 kl. 20:48

