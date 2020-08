BEKMØRKT: Det ser mørkt ut for den libanesiske økonomien. Foto: PATRICK BAZ, AFP

Eksperter: Situasjonen vil bli verre for Libanon

Det finnes ikke en eneste bedrift i Beirut som ikke er berørt, sier landets tidligere næringsminister. Eksperter tror eksplosjonene i Beirut vil gjøre vondt verre for en allerede skadelidende økonomi.

Det som en gang var ett av Midtøstens store finansielle sentrum ligner nå mer en krigssone. Store deler av Beirut ligger i ruiner etter at to store eksplosjoner rammet havneområdet i byen tirsdag for en uke siden.

Dødstallet har steget til minst 158 og nesten 6000 er skadet. Eksplosjonene kom som enda et slag i magen for en nasjon som de siste årene har befunnet seg i en stor politisk og økonomisk krise.

Mandag kunngjorde regjeringen at den går av.

Ble kastet i bakken

Onsdag ettermiddag, dagen etter eksplosjonen, er lyden av tutende bilder, som til vanlig fyller det travle bybildet, byttet ut med lyden av butikkeiere som feier sammen restene av det som dagen før var butikkfasader.

Frivillige går gatelangs og deler ut vann, mens letemannskap desperat søker etter folk i ruinene av det som en gang var leiligheter og butikker.

LETER: Frivillige søker desperat etter overlevende i ruinene. Foto: Hassan Ammar / AP

Niamh Fleming-Farell driver til daglig den lille bokkafeen Aaliyas books i bydelen Gemmayze. Butikken hun driver var stengt da eksplosjonene gikk av tirsdag. Hun var likevel, sammen med en venninne, innom butikken da hun så store røykskyer fra havneområdet.

– Jeg gikk ut for å se. Plutselig ble jeg kastet bakover inn i butikken. De neste 30 minuttene husker jeg lite av, sier hun til VG.

Da VG snakket med henne, hadde hun nettopp vært tilbake i butikken som utgjør livsgrunnlaget hennes.

– Gate etter gate etter gate er totalt ødelagt. Knuste vinduer og gardiner ligger strødd i gatene, forteller hun.

fullskjerm neste STORE SKADER: Butikken til Niamh Fleming-Farell er totalskadet etter tirsdagens eksplosjoner i Beirut.

Fleming-Farell er en av utallige bedriftseiere som i løpet av sekunder fikk inntektsgrunnlaget brutalt revet bort. Raoul Nehme var inntil mandag – da regjeringen gikk av – Libanons næringsminister. Han sier det ikke finnes en eneste butikk i byen som ikke er berørt av gårsdagens hendelse.

– Virkningen dette har på økonomien er massiv og havnen er praktisk talt jevnet med jorden, sa Nehme til CNBC Arabia i et intervju onsdag, og la til at det var for tidlig å måle omfanget av skadene på økonomien.

Kaotisk situasjon

Libanon har lenge vært herjet av politisk og økonomisk uro. I oktober startet demonstrasjoner som har fått tusenvis til å ta til gatene. De har demonstrert mot den politiske eliten i landet og for å vise avsky til den dype økonomiske krisen landet har havnet i.

– Landet har vært på sammenbruddets rand i de siste par årene og parlamentet har ikke fungert, sier Nils A. Butenschøn, Libanon-ekspert og professor emeritus ved UiO.

Den kaotiske situasjonen i landet er sammensatt:

Før coronautbruddet anslo Verdensbanken at 45 prosent av Libanons befolkning vil være under fattigdomsgrensen i løpet av 2020.

Verdien til den libanesiske liren ble mer enn halvert sammenlignet med amerikanske dollar – på kort tid.

Libanon er helt avhengig av import og med verdifallet på valutaen skjøt matprisene skutt i været.

Samtidig har bankene innført kapitalkontroll – noe som hindrer folk i å få fri tilgang på sparepengene sine.

For landets ekstra sårbare, som flyktninger og migrantarbeidere, er situasjonen helsvart.

– Man har en befolkning som er dritt lei den politiske ledelsen. Dette er en ledelse som ikke er i stand til å komme ut av det dødvannet som det befinner seg i, sier Butenschøn. Han mener folk allerede var på vei til å gi opp før eksplosjonen tirsdag.

Situasjonen vil bli verre

Eksplosjonene i Beirut gikk av i byens havneområde. Det skal ha vært en brann i en silo som ifølge enkelte kilder er bakgrunnen til eksplosjonen. Det er fortsatt ukjent om det dreier seg om en ulykke eller villet handling.

Kjetil Selvik er seniorforsker ved NUPI. Han mener eksplosjonene vil få store konsekvenser for landets økonomi.

– Man har rammet den desidert viktigste havnen i Libanon, i tillegg til at eksplosjonen rammet stabiliteten og trygghetsfølelsen i Beirut. Ustabilitet er sjelden godt for økonomien, sier han.

BLIR VERRE: Kjetil Selvik i NUPI tror situasjonen i Libanon vil bli enda verre. Foto: Christopher Olsson, NUPI

Mange større organisasjoner og bedrifter har hatt kontorene sine i Libanon. Det kan snu nå, tror Selvik.

– De får mindre lyst til å være der når det er så utrygt. Samtidig vil en katastrofe som dette øke det politiske presset mot regjering og dermed også Hizbollah, og da er man inne i hele kampen om Midtøsten som er et mye større problem enn bare Libanon.

Verst for de svakeste

– Libaneserne er vant til å måtte klare seg med sine nære nettverk. Når det overordnede systemet bryter sammen, er det de fattigste også som har det svakeste nettverket rundt seg som rammes hardest, sier Butenschøn.

– Vil landet klare å komme seg etter dette?

– Libanon har overlevd de utroligste kriser før. Foreløpig har de greid å finne en vei ut av elendigheten, så det skal man ikke undervurdere. Samtidig er faren til stede for at man får et sosialt sammenbrudd og revolusjonære tilstander som kan føre til en ny type borgerkrigstilstand.

Likevel tror Butenschøn at landet vil leve videre.

– De fleste aktørene er interesserte av at staten skal eksistere videre, den vil ikke forsvinne. Det er heller ikke mulig å tenke seg at den blir splittet opp, selv om staten har et litt kunstig utgangspunkt etter at Frankrike løsrev dette området fra Syria etter første verdenskrig.

KAOS: Gatene i Beirut minner om krigssoner. Foto: ANWAR AMRO / AFP

Fleming-Farell står utenfor og ser på den sammenraste kafébygningen sin da VG ringer henne. For henne ble tirsdagens hendelse enda en sten til byrden.

– Vi hadde et veldig tøft år i fjor, både etter revolusjonen og den finansielle krisen. Så kom coronaviruset, som stengte ned hele bedriften. Vi snakket ikke lengre om å skape profitt, vi snakket om å holde hode over vann. Så kommer dette og raserer alt vi har bygget opp, sier hun. Likevel vil hun ikke gi opp.

– Dette er bare materielle ødeleggelser, menneskelivene er mye viktigere nå. Når de syke er blitt friske, og folket igjen har kommet seg, skal økonomien tilbake på benene. Folk vil tilbake til et normalt liv. Det blir vårt oppdrag å bidra til at det kan skje.

