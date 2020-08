UT: Finansminister Ghazi Wazni skal være klar til å trekke seg melder flere medier. Det går mot nyvalg i Libanon. Foto: ANWAR AMRO / AFP

Regjeringen rakner i Libanon

I den libanesiske regjeringen trekker den ene statsråden etter den andre seg under et krisemøte mandag ettermiddag. Hele regjeringen står for fall. Det er varslet store demonstrasjoner utover kvelden.

Nilas Johnsen

NTB

Grafikk: TOM BYERMOEN

Nå nettopp

Libanons finansminister Ghazi Wazni har skrevet sitt avskjedsbrev på vei inn til krisemøtet i den libanesiske regjeringen, melder den libanesiske avisen The Daily Star.

Han er det fjerde medlemmet av regjeringen som går av etter tirsdagens eksplosjon i Beirut, melder NTB.

Informasjonsminister Manal Abdel Samad trakk seg søndag. Hun ble den første ministeren som trakk seg fra regjeringen, og fikk søndag kveld følge av miljøvernminister Demianos Kattar.

Libanons justisminister Marie-Claude Najm, som ble verbalt angrepet av demonstranter da hun besøkte bombekrateret i forrige uke, leverte mandag morgen sin avskjedssøknad.

Regjeringskrisen kommer etter tirsdagens eksplosjon i Beirut, som la havneområdet øde og førte til enorme ødeleggelser i byen. Dersom ytterligere tre statsråder trer ut av regjeringen må det i henhold til landets grunnlov holdes nyvalg.

KRISE: Statsminister i Libanon, Hassan Diab. Foto: MOHAMED AZAKIR / X00013

160 mennesker omkom i eksplosjonen, flere titalls er savnet og rundt 6000 ble skadet da et lager med 2.750 tonn ammoniumnitrat gikk i lufta. De materielle ødeleggelsene er enorme og beregnet til mellom 90 og 135 milliarder kroner. Nærmere 300.000 mennesker har mistet hjemmene sine.

En dommer innkalte mandag den øverste lederen for sikkerhetstjenesten, generalmajor Tony Saliba, til avhør, og andre generaler står for tur, melder det nasjonale nyhetsbyrået i Libanon.

ØDELAGT: Kornsiloen ved havnen står ødelagt igjen i et krater der lageret med ammoniumnitrat én gang lå. Foto: HANNAH MCKAY / X03696

Ulykken har ført til store demonstrasjoner og kritikk av myndighetene som helt siden 2016 hadde tillatt lagring av et stort parti høyeksplosivt ammoniumnitrat midt i byen.

Det hadde ikke manglet på advarsel opp gjennom årene, og senest 20. juli i år oversendte den libanesiske sikkerhetstjenesten en rapport til statsminister Hassan Diab og president Michel Aoun der det ble advart mot det farlige lageret.

Eksplosjonen har satt nytt søkelys på det vanstyret og den korrupsjonen som har preget Libanon siden slutten av borgerkrigen i 1990, og det har ført til et massivt krav om at de skyldige må stilles til ansvar.

Rundt 20 personer er satt varetekt etter eksplosjonen, blant dem sjefen for Libanons tollvesen og hans forgjenger, samt sjefen for havnen i Beirut. Flere tidligere statsråder har også vært inne til avhør, ifølge regjeringskilder.

Omfattende demonstrasjoner resulterte senest i oktober i fjor i regjeringsskifte i Libanon.

Publisert: 10.08.20 kl. 15:49

