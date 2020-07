FIKK SJOKK: Terra Borges var fullstendig uforberedt da Californias guvernør stengte ned store deler av samfunnet igjen denne uken. Foto: Jason Henry / VG

Stenger ned på ny etter smitte-boom: - Jeg føler meg temmelig motløs

NAPA (VG) I California herjer coronapandemien med full styrke og stadig nye smitterekorder. Seks uker etter at Terra Borges kunne åpne dørene til frisørsalongen sin igjen, måtte hun låse dem på nytt.

Linn Kongsli Hillestad

Jason Henry (foto)

Nå nettopp

– Jeg føler meg temmelig motløs nå, sier Terra Borges til VG.

I seks uker hadde hun og medarbeiderne i frisørsalongen Shine jobbet lange dager. Det måtte til for å holde tritt med etterspørselen fra kundene etter nesten tre måneder med coronastengte frisører.

Så kom beskjeden fra Californias guvernør Gavin Newsom mandag denne uken: På grunn av de stadig økende smittetallene i den amerikanske delstaten, måtte mange bedrifter stenge på nytt, deriblant barer, innendørs restauranter og kinoer.

I 29 av 58 fylker, blant annet i Californias berømte vindistrikt Napa Valley, ble det innført ekstra strenge restriksjoner. Her måtte også frisører, treningssentre og kjøpesentre lukke dørene igjen - i tillegg til innendørslokaler for vinsmaking.

KJEMPER VIDERE: Terra Borges vet ikke hvordan hun skal klare å betale husleie for frisørsalongen sin uten inntekter, men hun er fast bestemt på å åpne igjen når det er mulig. Foto: Jason Henry / VG

Ingen inntekt

For salongeier Terra Borges kom andre runde med nedstengning som et sjokk.

– Jeg så det ærlig talt ikke komme, og det har vært mye usikkerhet. De sa at vi måtte stenge «umiddelbart». Hva betyr egentlig det? Skulle vi bare slippe saksen?

Nå går hun på nytt inn i en periode uten inntekt. Som selvstendig næringsdrivende får hun noe arbeidsledighetstrygd, men hun sier det ikke engang dekker husleien hun må betale for frisørsalongen.

– Det er en grense for hvor lenge jeg kan holde det gående på denne måten, sier Borges.

– Og hvor lenge kommer det til å vare? Tre uker? Tre måneder? Frem til neste år? Det å ikke vite, er kanskje det verste. Men jeg har hatt denne salongen i 28 år. Jeg kommer til å gjøre alt jeg kan for å holde liv i den.

Folketomt

Frisørsalongen Shine ligger i sentrum av Napa by. Her pleier det å være et yrende folkeliv på denne tiden av året, med turister fra fjern og nær. Nå er gatene nesten folketomme. Turistkontoret er stengt.

For mange av de lokale bedriftene er mangelen på tilreisende et vel så stort problem som de nye restriksjonene.

– Vanligvis kommer minst 50 prosent av gjestene våre fra andre steder enn California. Det kommer en del lokale nå, heldigvis. Det hjelper noe, sier daglig leder Bob Magnani ved O’Connell Family Wines.

fullskjerm neste MYE OMSTILLING: Daglig leder Tad Mollo ved restauranten Bounty Hunter er glad for at de fortsatt kan holde åpent så medarbeiderne har et sted å gå.

De har fått tillatelse til å bruke et offentlig område like utenfor butikken til å ha vinsmaking ute. Men det er ingen bookinger resten av dagen.

Over gaten, utenfor restauranten Bounty Hunter, sitter et par gjester og spiser lunsj.

– Vi har måttet være veldig fleksible, sier daglig leder Tad Mollo.

– Først kunne vi bare tilby take away. Så snart vi var komfortable med det, fikk vi beskjed om at vi kunne åpne igjen, med masse nye reguleringer. Nå kan vi bare ha utendørsservering, sier han.

Nye rekorder

De nye restriksjonene har et dystert bakteppe: De stadige smitterekordene i USA ser ut til aldri å ta slutt. Torsdag ble det registrert over 77.000 nye coronasmittede i landet, det ellevte døgnet med nye rekorder denne måneden, ifølge New York Times.

California er nå en av de hardest rammede delstatene med 387.600 registrerte tilfeller, ifølge New York Times. Tirsdag 14. juli ble det registrert flest tilfeller på én enkelt dag, med over 10.000 registrerte smittetilfeller. Antall innlagte pasienter på sykehusene øker også, og totalt 7697 personer i delstaten har mistet livet som følge av covid-19.

– Jeg kunne ønske de hadde holdt samfunnet stengt lenger første gang. Jeg tror at de gjenåpnet for tidlig og at det er derfor vi nå må gå gjennom dette en gang til, sier Stacie Harrold.

OPPGITT: Stacie Harrold er usikker på om skjønnhetssalongen hennes vil overleve nok en nedstengning. Foto: Jason Henry / VG

Hun eier en skjønnhetssalong i Napa, og hun måtte også stenge dørene igjen på mandag. I første runde med nedstengning fikk hun føderalt lån for å ikke si opp ansatte. De pengene tar snart slutt.

Dersom hun må holde salongen stengt i mer enn tre uker nå, kan det hende hun må lukke dørene for godt.

– Hvis vi ikke får mer midler til å hjelpe oss å holde dørene åpne, vet jeg ikke hva jeg skal gjøre, sier hun.

AVLYST: Sommeren pleier å være årets mest hektiske tid for Stacie Harrold på grunn av brylluper og andre selskapeligheter. Nå er alt kansellert. Foto: Jason Henry / VG

Mistet jobbintervju

Mange av vingårdene har hatt det lettere. På tross av sviktende kundegrunnlag, har flere klart å opprettholde i hvert fall deler av inntektene med nettsalg.

Utenfor Reynolds familievingård litt utenfor Napa sentrum sitter Celine Mendoza og Thomas Galadas alene ute på terrassen.

De har kjørt opp fra San Francisco-området for å kjøpe en vinflaske i bursdagsgave til hennes far. Hun er student, han er nettopp ferdig utdannet innen markedsføring og på jakt etter jobb.

Det er krevende nå.

– Jeg skulle egentlig på et jobbintervju i en sportsbutikk, men den lå inne i et kjøpesenter og måtte stenge på mandag. Så det intervjuet ble avlyst.

PÅ VINSMAKING: Celine Mendoza og Thomas Galadas får servert rødvinen «Persistence», som kan oversettes til besluttsomhet. Kanskje ikke et helt upassende navn i disse tider. Foto: Jason Henry / VG

Publisert: 19.07.20 kl. 23:13

