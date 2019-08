DØD: Jeffrey Epstein, her fotografert for New Yorks register for seksualforbrytere. Foto: Handout . / X80001

Amerikanske medier: Vaktrutiner sviktet i forkant av Jeffrey Epsteins selvmord

Ifølge flere amerikanske medier skulle Jeffrey Epstein ses til av fengselsbetjentene hver halvtime. Men rutinene sviktet.

– Hvis det ikke hadde vært Mr. Epstein, ville det vært noen andre, på grunn av forholdene ved denne institusjonen. Det var bare et tidsspørsmål. Det var uunngåelig, våre ansatte er svært overarbeidet.

Det sier Serene Gregg, leder for fagforeningen for offentlig ansatte Local 3148, til Washington Post. Hun forteller at fengselet der finansmannen Jeffrey Epstein, som er tiltalt for menneskehandel, ble funnet død lørdag morgen, er underbemannet.

Hun forteller også at begge de to som skulle passe på Epstein da han ble funnet død, jobbet på overtid – en av dem frivillig, den andre tvunget av ledelsen.

USAs fengselsbyrå, som er ansvarlige for driften, ønsker ikke å kommentere Greggs uttalelser overfor Washington Post.

Jeffrey Epstein var på en post i fengselet hvor han skulle sjekkes av to vakter hver halvtime, men kilder har opplyst til ABC News at vakten sviktet sine rutiner i timene før selvmordet fant sted. Også New York Times får opplyst dette av en kilde. Han skulle heller ikke ha vært alene i cellen, skriver avisen.

NEW YORK: Bildet viser Jeffrey Epsteins leilighet på fasjonable Upper East Side på Manhattan. Foto: KEVIN HAGEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Er obdusert

Den amerikanske statsadvokaten William Barr har sagt han er rystet over at selvmordet kunne skje, og vil se på hvorfor Epstein ikke hadde en selvmordsvakt den dagen, skriver The Guardian.

Finansmannen skal nemlig ha vært under oppsyn mot selvmord de siste ukene, etter at han ble funnet bevisstløs i fengselet med tilsynelatende selvpåførte skader i juli, melder ABC News.

Barr har sagt at både FBI og justisdepartementet er koblet på saken, og bistår etterforskningen.

Sjefpatolog Barbara Sampson i New York gjennomførte søndag obduksjonen av Epstein, men hun har foreløpig ikke gått ut med sin konklusjon. Den private patologen Michael Baden observerte obduksjonen på vegne av Epsteins representanter.

Ville teorier

Den republikanske senatoren i Florida, Rick Scott, har foreslått at andre kan ha vært involvert i hendelsen, og han har bedt politiet forklare hva som skjedde i fengselet.

I tillegg florerer det flere konspirasjonsteorier knyttet til hendelsen, og en av teoriene støttes av Amerikas president Donald Trump.

I timene etter Epsteins død begynte ville teorier å florere, og emneknaggen #EpsteinMurdered ble en trend på sosiale medier verden over.

Trump retweeted en post som var skeptisk til om Epstein hadde begått selvmord, eller ei. Posten inneholdt også setningen:

«#JefferyEpstein hadde informasjon på Bill Clinton og nå er han død».

Omgangskretsen til finansmannen omfattet en lange rekke kjente personer. Den tidligere amerikanske presidenten, Bill Clinton, har eksempelvis besøkt Epstein på hans private øy.

VENNER: President Donald Trump har også pleid omgang med 66-åringen. Her avbildet i 2000 på en klubb i Palm Beach i Florida. Foto: Davidoff Studios Photography / Archive Photos

Både Clinton og Trump nekter for å for å ha visst noe om Epsteins tidligere lovbrudd, som han har erkjent straffskyld for.

Epstein ble i 2008 dømt for sexhandel med flere kvinner, deriblant en mindreårig.

Straffen ble på 13 måneder i fengsel, hvor han fikk lov til å forlate fengselet for å jobbe seks dager i uken, skriver Bloomberg.

– Vil styre oppmerksomheten vekk fra masseskytingene

Trump sin retweet ble kritisert av demokratenes presidentkandidat, Beto O’Rourke, som sa den markerte presidentens nyeste forsøk på å styre den nasjonale samtalen vekk fra masseskytingene i El Paso og Dayton.

– Dette er enda et eksempel på hvordan presidenten vår bruker sin offentlige posisjon for å angripe sine politiske fiender. Med ubegrunnede konspirasjonsteorier, sa O’Rourke til CNN.

KRITISK: Presidentkandidaten for demokratene, Beto O’Rourke, er kritisk til at Trump sprer konspirasjonsteorier i etterkant av dødsfallet. Foto: JOSE LUIS GONZALEZ / X03746

O’Rourke la til at presidenten «endrer den offentlige samtalen, og hvis vi tillater ham det, vil vi aldri være i stand til å fokusere på de ekte problemene, som han er en del av».

Skal ha utnyttet mindreårige

66-åringen har sittet i varetekt siden han ble arrestert 6. juli og er tiltalt for menneskehandel. Ifølge tiltalen skal Epstein ha utnyttet flere titalls mindreårige jenter helt ned i 14-årsalder i New York og Florida gjennom flere år helt tilbake til tidlig på 2000-tallet.

Epstein nektet straffskyld.

Den omfattende saken skulle etter planen opp i retten neste år, og ifølge ABS News kunne Epstein bli straffet med opp til 45 år i fengsel hvis han ble dømt.

