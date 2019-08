GRAFITTI: Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK) er regnet som en terror-organisasjon i Tyrkia. Her har støttespillere av partiet malt initialene i på en vegg i bydelen Gazi i Istanbul. Foto: Harald Henden, VG

Norsk statsborger pågrepet i Tyrkia for terroristvirksomhet

En mann med norsk statsborgerskap ble i juli pågrepet for tilknytning til den forbudte kurdiske organisasjonen PKK. UD bistår mannen i saken.

NTB

Mikal Hem

Mindre enn 10 minutter siden

Mannen ble pågrepet av politiet og Tyrkias nasjonale etterretningstjeneste 27. juli i den nordvestlige provinsen Bursa, skriver det statlige nyhetsbyrået Anadolu.

Mannen skal i ifølge kilder nyhetsbyrået har vært i kontakt med ha hatt ansvaret for gruppens organisatoriske virksomhet i Norge og Europa. Han ble fengslet 31. juli for sin tilknytning til organisasjonen.

PKK-geriljaen er forbudt i Tyrkia, og er ansett som en terrororganisasjon av Tyrkia, USA og EU.

Pressevakt Ane Haavardsdatter Lunde i Utenriksdepartementet bekrefter overfor NTB at de er informert om at en norsk statsborger er pågrepet og fengslet i Tyrkia.

– Mannen får konsulær bistand på vanlig måte, sier Lunde.

UD kan ikke gi detaljer om hvorfor mannen er arrestert.

– Det eneste vi kan bekrefte er at han er arrestert, sier Lunde til VG.

22. juni ble en annen norsk statsborger arrestert i Tyrkia. Tyrkiske medier har skrevet at også denne personen er mistenkt for å være tilknyttet PKK. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at det dreier seg om to forskjellige personer.

Publisert: 07.08.19 kl. 07:49

