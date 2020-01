Svenske mistenkt for trippeldrap i Barcelona

En mann ble ranet og drept i sin egen leilighet før denne ble satt fyr på. Politiet mistenker at en svensk mann står bak, og at han drepte ytterligere to personer under flukten.

To døde personer ble funnet ikke langt fra hverandre i sentrum av Barcelona mandag kveld. En hardt skadet mann som var knivstukket ble funnet ikke langt unna, og døde senere av skadene.

Politiet i den spanske storbyen setter nå drapene i sammenheng, skriver avisen El Casco.

En svensk mann slutten av 20-årene er mistenkt og pågrepet i saken. Politiet mener at han først skal ha ranet og drept en eldre mann, for så å sette fyr på leiligheten.

En video som Aftonbladet har fått tilgang på viser røyk som siger ut av den aktuelle leiligheten, og at det som skal være den drapsmistenkte svensken som flykter via balkongen.

Han er også mistenkt for å ha drept en eldre kvinne under flukten, og for deretter ha knivstukket en annen mann. Den svenske mannen ble pågrepet for sistnevnte etter å ha forsøkt å flykte i en taxi. Pågripelsen fant sted i nærheten av Sant Jaume-plassen i gamlebyen i Barcelona, skriver politiet i en pressemelding.

Det er så langt ukjent hvordan mannen stiller seg til anklagene.

Den spanske avisen La Vanguardia skriver at spansk politi onsdag har tatt kontakt med svenske myndigheter og det svenske konsulatet i Barcelona for å få mer informasjon om den pågrepne svenske mannen. Han har ingen kriminelle handlinger bak seg i Spania fra før, skriver avisen.

Grunnen til at politiet mistenker en sammenheng mellom de tre drapene, er at signalementet på mannen som flyktet via verandaen stemmer overens med han som ble pågrepet etter knivstikkingen. Aftonbladet skriver at svensk politi henviser til spansk politi for kommentarer.

Blant de døde er 50 år gamle David Caminada, journalist og førsteamanuensis ved Universitetet Pompeu Fabra. Han ble operert på sykehuset, der han ble lagt inn med kritiske skader, men døde onsdag morgen, skriver avisen El Casco.

– Min kjære er nå død. Det samme er jeg, skriver hans kone på Twitter – der hun også deler et bilde av dem sammen. Hun har siden mandag og frem til onsdag morgen oppdatert jevnlig.

Hun har tidligere takket sykehuset for behandlingen, «for at de reddet hans liv», og takket for støtten.

Kondolansene strømmer inn på Twitter, og universitetet der Caminada jobbet, er blant dem som nå minnes ham:

Publisert: 24.01.20 kl. 01:13

