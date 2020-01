HENTES HJEM: Her er den norske IS-kvinnen med sin tre år gamle datter og fem år gamle sønn i ferd med å bli hentet ut av Syria av norsk personell. Foto: Privat

IS-kvinne må betale selv – Joshua French har ikke fått noe krav

UD har sagt at IS-kvinnen må betale sine egne utgifter og at det «alltid» skjer. Men i den mest kjente saken der UD har gitt konsulær bistand, med mange millioner i utgifter, er det aldri blitt rettet noe krav om å få penger tilbake.

I forrige uke kunne VG bekrefte at Norge hentet hjem en IS-kvinne (29) og hennes to barn, noe som skapte voldsom debatt. Ett av temaene var hva operasjonen har kostet. Det har ikke UD kunnet svare på.

Men utenriksminister Ine Eriksen Søreide har uttalt at IS-kvinnen skal betale sine egne utgifter.

– Vi har ikke hele bildet ennå, fordi operasjonen ikke er fullt avsluttet, men som alltid i konsulære saker, dekker den som har fått bistand, sine egne utgifter. Det gjelder også her, sa Eriksen Søreide (H) til NRK i forrige uke.

Det betyr altså ikke at kvinnen må betale hele operasjonen knyttet til hjemhentingen, men må dekke sine egne kostnader.

– Så har Utenriksdepartementet selvfølgelig også sine utgifter, men vi har ikke oversikt over det per nå, sa utenriksministeren.

Den hemmelige aksjonen: UD fryktet angrep fra ekstreme kvinner

Flybillett, hotell og dokumenter

Statssekretær Jens Frølich Holte sender VG følgende skriftlige presisering av hva som skal betales av IS-kvinnen:

– Utgifter som kreves refundert i denne saken knytter seg blant annet til transport med rutefly og utgifter til overnatting i Erbil for kvinnen og barna, samt kostnader i forbindelse med utstedelse av reisedokumenter, skriver Frølich Holte til VG.

– I denne saken ble arbeidet nylig avsluttet og vi har derfor ennå ikke oversikt over de samlede utgifter knyttet til vår håndtering av saken. Informasjon om Utenriksdepartementets totale utgifter vil gjøres tilgjengelig så snart som mulig, fortsetter han.

Frølich Holte sin redegjørelse kan leses i helhet i faktaboksen under:

SLIK SVARER UD Til grunn for den konsulære bistanden ligger prinsippene om personlig ansvar og hjelp til selvhjelp. Utgangspunktet for all konsulær bistand er derfor at den enkelte norske borger dekker sine egne utgifter. Dette gjelder i alle saker, med mindre en sak omfattes av etablerte særordninger.

Det er etablert en egen refusjonsordning for personer som befinner seg i utlandet og har blitt utsatt for, eller står i fare for i nær framtid å bli utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse. Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som forvalter denne ordningen. Det er også etablert en ordning for hjemhenting fra utlandet av psykisk syke, som forvaltes av Helsedirektoratet og fylkesmennene.

Utenriksdepartementet dekker ikke utgifter for norske borgere i utlandet. Reisende er selv ansvarlig for å ha en dekkende reiseforsikring og midler til å dekke uforutsette utgifter. I særlige tilfeller kan det søkes om nødlidenhetslån ved en norsk utenriksstasjon. Søker må samtykke til at tilbakebetaling av lån kan skje ved trekk i løpende inntekt. Nødlidenhetslån som ikke tilbakebetales ved hjemkomst, kreves inn av Statens innkrevingssentral, og ikke av Utenriksdepartementet.

Bevilgningen over Utenriksdepartementets budsjett på Kap 100, Post 90 Lån til norske borgere i utlandet dekker nødlån til nordmenn i utlandet forutsatt at kriteriene er tilstede. I 2019 er det utgiftsført 38 949,45 på denne posten, mens det for samme år er ført inntekter pålydende 57 278,65.

Kap 100, Post 71 Hjelp til norske borgere i utlandet dekker bl.a. uforutsette utgifter i forbindelse med bistand til nordmenn i utlandet. I 2019 er det utgiftsført 1 808 849,96 på denne posten. Dette inkluderer 1 800 000,00 for utgifter til flytransport da fem foreldreløse norske barna ble evakuert fra Syria i juni 2019.

Utgifter som kreves refundert i denne saken knytter seg blant annet til transport med rutefly og utgifter til overnatting i Erbil for kvinnen og barna, samt kostnader i forbindelse med utstedelse av reisedokumenter.

Utenrikstjenestens egne utgifter i konsulære saker dekkes over Utenriksdepartementets driftsbudsjett. Størsteparten av kostnadene knytter seg til regulære driftsutgifter for departementet, som ikke lar seg bryte ned på enkeltsaker. Utenrikstjenesten mottar over 300 000 henvendelser om konsulær bistand i løpet av et år. Disse sakene håndteres av departementet og ved utenriksstasjonene.

I tillegg til regulære driftsutgifter for utenrikstjensten kommer kostnader for reise og opphold for utenrikstjenestens personell i forbindelse med håndtering av ekstraordinære konsulære saker og kriser. I denne saken ble arbeidet nylig avsluttet og vi har derfor ennå ikke oversikt over de samlede utgifter knyttet til vår håndtering av saken. Informasjon om Utenriksdepartementets totale utgifter vil gjøres tilgjengelig så snart som mulig.

Advokat: Tenker ikke på det

IS-kvinnens advokat, Nils Christian Nordhus, sier til VG at hans klient ikke har tatt stilling til noe betalingskrav på nåværende tidspunkt.

– Min klient tenker ikke på det nå, og forstår godt at saken rundt henne er krevende og komplisert for mange aktører. Hun er lykkelig for at barna er brakt i sikkerhet og mottar all den hjelp de behøver, sier Nordhus til VG.

– Som PST har uttalt, samarbeider hun med etterforskerne, og hun er lettet over å få være med å oppklare egen sak, og kanskje bidra til at andre ikke gjør de samme feil som henne, fortsetter han.

Kongo-saken

Hjemhentingen av IS-kvinnen er blitt sammenlignet med UDs innsats for Kongo-fangene Tjostolv Moland og Joshua French, blant annet av Venstre-leder Trine Skei Grande under «Debatten» på NRK.

UD har tidligere fortalt at norske myndigheter har brukt 4,7 millioner kroner på å hjelpe de to nordmennene som ble drapsdømt i Kongo. Men det er kun konsulære utgifter, den reelle kostnaden ved saken antas å være langt høyere.

Da Joshua French ble hentet hjem til Norge, etter flere år med vanskelige forhandlinger, skjedde det i et fly som norske myndigheter hadde chartret. French bekrefter til VG at han aldri er blitt møtt med noe krav om å betale for hverken konsulære utgifter eller selve hjemreisen.

– Nei, jeg har aldri fått noe krav fra staten pga. noe, ikke for konsulære tjenester heller, skriver French i en melding til VG.

UD ønsker ikke å besvare VGs spørsmål på om Joshua French har fått noen krav om tilbakebetaling, med henvisning til personvernet.

HOLDT FOREDRAG: I fjor høst holdt Joshua French en serie med foredrag om sine opplevelser i fengselet i Kongo. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Hemmelig henting

VG var lenge vært kjent med at det ble jobbet med den strengt hemmelige operasjonen for å hente IS-kvinnen, men ventet med å omtale arbeidet av hensyn til sikkerheten.

Norges team som jobbet med hjemhentingen besto av diplomater fra UD, politifolk fra PST og personell med helsekompetanse. I tillegg jobbet lokale team for å tilrettelegge for operasjonen i både Nord-Syria og Nord-Irak. Arbeidet begynte for fullt allerede den 16. oktober, etter at regjeringen tok beslutningen i månedsskiftet september/oktober.

Returen til Norge: Slik ble den norske IS-kvinnen hentet ut av Syria

Returen av IS-kvinnen og de to barna gikk via vanlig rutefly. Da fem foreldreløse barn ble hentet ut av Syria i fjor vår ble det chartret et privatfly.

Prislappen på henting av de foreldreløse barna var 1.8 millioner til utgifter til flytransport, som utgjorde mer eller mindre hele utgiftsposten på Hjelp til norske borgere i utlandet for 2019, som skal dekke uforutsette utgifter i forbindelse med bistand til nordmenn i utlandet, får VG opplyst.

VG-EKSKLUSIVT: Slik hentet Forsvaret de norske barna ut fra Syria

HJEMHENTING AV IS-KVINNEN I forrige uke ble en avtale inngått med de kurdiske selvstyremyndighetene i Nord-Syria om en «repatriering grunnet humanitære årsaker» for den norske IS-kvinnen (29) og hennes to barn (5) og (3).

Den fem år gamle guttens alvorlige helsetilstand er blitt gitt som begrunnelse for at regjeringen henter familien, noe kurdiske talsmenn har bekreftet.

UD sitt team har fryktet at familien kunne bli angrepet og drept i al-Hol leiren, dersom det ble kjent blant de ekstreme kvinnene i leiren at moren ville bryte med IS og hentes hjem til Norge

Arbeidet med hjemhentingen begynte allerede i oktober i fjor. Det vil ikke skape presedens for å hente hjem andre IS-kvinner, har regjeringen slått fast.

Hjemhentingen av IS-kvinnen i forrige uke har ført til en regjeringskrise som endte med at Frp sa fra seg sine statsrådsposter. Før Frp gikk ut av regjering gikk partiet ut og krevde at UD redegjør for hvor mye operasjonen har kostet Norge.

– Kostnadene har offentlig interesse. Så får det være opp til folk flest om det er en rimelig pris å betale for å hente en terrormistenkt til Norge, sa innvandringspolitisk talsperson i Frp Jon Helgheim til VG i forrige uke.

Publisert: 23.01.20 kl. 20:37

