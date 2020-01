PRESS: Demonstranter utenfor kontoret til Mitt Romney, krever at det blir ført i riksrettssaken. Foto: Rick Bowmer / AP

Vitnene Trump frykter mest

Tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton kan bli det farligste vitnet i riksrettssaken mot president Donald Trump.

– De tre vitnene jeg tipper står høyt på lista over hvem demokratene ønsker å høre i senatet, er tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton, fungerende stabssjef i Det hvite hus, Mick Mulvaney og visedirektør for forsvars – og sikkerhetsfinansiering i Det hvite hus, Michael Duffey, sier professor Geir Stenseth ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Demokratenes mindretallsleder i Senatet Chuck Schumer foreslo i desember at Bolton og Mulvaney blir innkalt som vitner, mens Demokrater i Representantenes hus tidligere har stevnet Duffey. Også Reuters mener de står høyt på listen over mulige vitner under riksrettshøringene.

Demokratene raser mot riksrettsreglene: «En nasjonal skam»

FARLIG VITNE: Tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton skal ha blitt rasende over forsøkte på å presse Ukraina. Foto: Leah Millis / Reuters

Vitne 1:

USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton er den som kan bli farligst, særlig fordi han har sagt at han kommer til å møte dersom han blir stevnet.

Han styrer riksrettssaken mot Trump: «Sikker på at han får magesår»

Tidligere rådgiver i Det hvite hus, Fiona Hill, fortalte i sitt vitnemål i Representantens hus i fjor høst om et dramatisk møte der John Bolton hadde stormet ut i sinne. På møtet skal planen om å be Ukraina etterforske Joe Bidens sønn ha blitt fremlagt, og trusselen om å holde tilbake omtrent 400 millioner dollar i hjelp til Ukraina dersom de ikke var lydhøre.

Bolton skal ha blitt rasende og gjort det klart at han ikke ville ha noe med dette å gjøre. I tillegg er Bolton kjent for å ha tatt notater fra alle møter han hadde i sin tid i Det hvite hus.

– Hvis han blir stevnet som vitne, er det mye han kan komme til å si, og mye interessant er nok nedtegnet i form av notater. Det kan bli svært ubehagelig for Trump, tror Stenseth.

Vitne 2:

Fungerende stabssjef Mick Mulvaney.

INNRØMMET: Stabssjef i Det hvite hus, Mick Mulvaney, innrømmet på en pressekonferanse at penger var holdt tilbake. Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA

– Et åpenbart vitne etter at han på en pressekonferanse vedgikk at de hadde holdt tilbake flere hundre millioner dollar fra Ukraina for å legge press på dem.

Den amerikanske riksrevisjonen har slått fast at det er lovstridig å holde tilbake midler som Kongressen, av hensyn til amerikanske interesser, hadde bevilget i støtte til Ukraina. Når Kongressen har bestemt det, skal presidenten gjennomføre det, ikke overprøve avgjørelsen.

– Hvordan vurderte administrasjonen dette? De må jo ha visst at de brøt loven? Det er ting Mulvaney ville blitt presset under et vitneprov, sier Stenseth.

Dette er de viktigste aktørene i riksrettssaken:

Vitne 3:

Visedirektør for forsvars- og sikkerhetsfinansiering i Det hvite hus, Michael Duffey. Det var han som tok kontakt med Pentagon og ba dem stoppe utbetalingen av den militære bistand Kongressen hadde bevilget til Ukraina.

Hvem som ga ham ordren og bakgrunnen for den, det er jo et hovedpunkt i riksrettssaken, påpeker Stenseth.

Få oversikt: Disse skal forsvare Trump

MOT: Senatorene Susan Collins og Lisa Murkowski kan sammen med senator Mitt Romney komme til å stemme for vitneførsel i riksrettssaken. Foto: ERIK S. LESSER / EPA

Nedstemt

Men det er slett ikke sikkert at noen vitner blir stevnet, langt mindre at vi får se og høre dem forklare seg. Det forutsetter at mange nok republikanere stemmer sammen med demokratene om at det i det hele tatt skal føres vitner. Demokratene med minoritetsleder, Chuck Schumer i spissen ønsker en saksgang som inkluderer vitneforklaringer, inkludert dem som har jobbet for Trump.

Republikanerne vil ha saken ført uten vitner, og har de 51 stemmene de trenger for å avgjøre det. Vel å merke hvis ikke demokratene lykkes i å overtale fire republikanere til å bytte side, og stemme for vitneførsel. De tre senatorene som antas mest sannsynlig å kunne stemme for vitneførsel, er Mitt Romney, Susan Collins og Lisa Murkowski. Men da vil saken være fastlåst på stemmetallet 50–50. Senator Lamar Alexander, nevnes som en mulig, men mer usikker stemme i favør av vitneførsel.

Skulle alle fire stemme med demokratene, vil det åpnes for vitneførsel og innhenting av flere dokumenter. En annen mulighet ved 50–50, er at høyesterettsjustitiarius John Roberts, som leder riksrettssaken, avgjør det hele. Han har ifølge flere eksperter, stemmerett, selv om dette ikke er direkte nedfelt i grunnloven. Det er likevel usikkert om han vil benytte seg av den, siden hans

hovedinteresse i saken, er å fremstå som upartisk og hevet over partipolitikken, sier Stenseth.

Utelatte

Det finnes også sentrale personer som ville kunne kaste lys over saken, som neppe blir innkalt som vitner.

Den mest åpenbare er Rudy Giuliani, Trumps personlige advokat og tidligere presidentkandidat. Han har selv sagt at han ikke visste noe om forsøkte på å presse Ukraina, men dokumenter avslører blant annet at han ba om personlig møte med Ukrainas kommende president. Bolton skal, ifølge Fiona Hills vitnemål, ha beskrevet Giuliani «som en håndgranat som kan få alt til å gå i lufta»

GODE VENNER: Rudy Giuliani og Lev Parnas på et bilde fra dokumentene som Parnas har overlevert i forbindelse med riksrettssaken. Foto: House Judiciary Committee

– Giuliani vil vise til taushetsplikt mellom seg selv og sin klient, og nekte å si noe, tror Stenseth.

En av dem som har røpet noe om Giulianis rolle, er hans tidligere medarbeider Lev Parnas, som sier at Trump visste alt om hvordan Ukraina skulle presses.

– Problemet med Parnas, er at han vil fremstå med svekket troverdighet, bl.a. fordi han selv er under etterforskning, og vil prøve å få en avtale med påtalemyndigheten ved å samarbeide.

Utenriksminister Mike Pompeo ville vært et særdeles interessant vitne, men er så nær knyttet til Trump at det vil være vanskelig å få noe ut av ham, og at han neppe møter, selv om han blir stevnet.

Publisert: 23.01.20 kl. 18:03

