VIKTIGST: 18-åringene Eloise Caillard (fra venstre), Julie Lullier (18) og Jeanne Holland (18) går på det katolske universitetet i Paris. Foto: GORAN BOHLIN

– Notre-Dame er viktigere for meg enn Eiffeltårnet

PARIS (VG) Jeanne, Julie og Eloise mener mandagens katastrofebrannen fikk frem et unikt samhold blant parisere. Nå håper de at donasjonene strømmer inn og at Notre-Dame raskt blir reist igjen.

På det katolske universitetet i Paris fyker studenter inn og ut gjennom dørene. Det er midt på dagen og de fleste av skolens 10.000 elever har friminutt. Noen er nettopp kommet ut fra gudstjenesten på skolens kirke, der presten har snakket om katastrofebrannen.

På en benk i bakgården sitter 18-åringene Jeanne Hollard, Julie Lullier og Eloise Caillard og røyker.

– Notre-Dame er viktigere for meg enn Eiffeltårnet, sier Lullier.

Både hun og Jeanne Hollard går forbi bygget hver dag. I går ble de stående og se katedralen bli stygt brannskadet, selv om brannmenn jobbet beinhardt for å vinne over flammene.

DAGEN DERPÅ: Notre-Dame er stygt brannskadet etter brannen mandag. Skuelystne har samlet seg rundt den verdenskjente bygningen i Paris for å følge med. Foto: GORAN BOHLIN

Paris sitt viktigste symbol

– Det var som å se Paris miste sitt viktigste symbol. Katedralen har alltid vært her, sier Hollard.

Eiffeltårnet åpnet i 1889 og ligger 4,5 kilometer fra Notre-Dame. Bygget i smijern er sammen med katedralen to av Frankrikes mest kjente landemerker.

Notre-Dams historie strekker seg enda lenger tilbake – byggingen startet i 1163.

Eiffeltårnet sett fra Notre-Dame. Bildet er tatt 11. april, noen dager før brannen. Foto: BERTRAND GUAY / AFP

Tirsdag vrimler det av folk på broene som krysser elven Seinen. Overalt har parisere, turister og mediefolk stimlet seg sammen. Alle vil ha en bit av Notre-Dame. Noen stopper opp og ser på katedralen før de sykler videre, andre tar den obligatoriske selfien.

Fortsatt ligger en eim av røyk i luften.

Alle eier Notre-Dame

– Jeg gråt i går, det er lov til det nå. Noen kirker hører til oss alle selv om vi ikke er religiøse, sier Philippe Bordeyne. Han er prest og rektor ved det katolske universitetet.

Han har et nært forhold til Notre-Dame og er preget etter den voldsomme brannen. Det er i Notre-Dame jeg pleier å være, sier han. Sammen med 99 andre har han tittelen kannik der. Posisjonen er underordnet biskopen. Han ledet en gudstjeneste i katedralen for tre uker siden.

GRÅT: Kannik og prest ved katedralen i Notre-Dame holdt en gudstjeneste på det katolske universitetet tirsdag. Foto: GORAN BOHLIN

– Jeg har fått vite at tornekronen og et hellig plagg kong Ludvig IX bar på 1200-tallet er reddet ut. Maleriene har sot på seg, men går også an å redde, er jeg blitt fortalt.

Tornekronen blir påstått at Jesus bar langfredag – dagen han ble drept.

I går var Bordeyne opptatt med troende som kom for å skrifte. Han visste ingenting om brannen før 22.00. Da sto katedralen hans i lys lue, taket brant og spiret hadde kollapset. For en uke siden advarte venneforeningen mot dårlig vedlikehold og at bygget kan kollapse innen ti år.

HASTER: Brannmenn slepte tunge brannslanger jobbet på kraner for å slukke brannen Foto: HANDOUT / X80001

Hell i uhell

Nå strømmer imidlertid donasjonene på. 5,6 milliarder kroner er tallet tirsdag kveld.

– Vi håper donasjonene fortsetter og at gjenoppbyggingen skjer raskt, sier de tre jentene.

Både de og foreldrene skal donere, og på universitet går salget av boller og kaffe til Notre-Dame.

Det kan ta tiår å bygge katedralen opp igjen, tror sjefarkitekt for Kölnerdomen i Tyskland, Peter Füssenich.

– Det tok over 100 år å bygge Notre-Dame i sin tid – nå har vi bedre kunnskap om bygging.

– Jeg håper bare jeg lever når Notre-Dame er gjenreist, sier Philippe Bordeyne.

DAGEN DERPÅ: Notre-Dame er stygt brannskadet etter brannen mandag. Skuelystne har samlet seg rundt den verdenskjente bygningen i Paris for å følge med. Foto: GORAN BOHLIN

