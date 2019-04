Mistenkt selvmordsbomber fanget på film

NEGAMBO (VG) Denne mannen er mistenkt for å stå bak det dødelige angrepet mot St. Sebastian-kirken.

Samtidig som det pågår en intens klappjakt på de som står bak terrorangrepet hvor minst 321 personer ble drept, viser srilankiske medier og CNN en overvåkningsvideo som angivelig viser en av selvmordsbomberne utenfor og i St. Sebastian-kirken, hvor over hundre personer ble drept.

Dette er så langt ikke bekreftet fra offisielt hold. VG har imidlertid snakket med flere med tilknytning til kirken som har sett overvåkningsbildene, og som mener de viser terroristen.

Sikkerhetsfolk ved St. Sebastian-kirken bekrefter også overfor VG at det var overvåkningskameraer der.

ENORME SKADER: Slik så det ut inne i St. Sebastian-kirken da VG var der dagen etter terroren. Foto: Helge Mikalsen, VG

Videoen skal vise minuttene før selvmordsbomberen tok med seg over hundre personer i døden. På videoen ser man en ung mann med ryggsekk utenfor kirken. På vei over plassen foran kirken, klapper han et barn på hodet.

Senere blir den samme mannen fanget på film idet han går inn i den fullstappede kirken. CNN melder at de har sett hele videoen, og at den også viser at mannen utløser bomben.

Statlig TV på Sri Lanka identifiserer mannen som den mistenkte selvmordsbomberen. CNN siterer også folk med tilknytning til kirken på at det er den mistenkte som vises i videoen. Lokalt politi sier at de ikke ønsker å kommentere videoen før etterforskningen er ferdig.

Så langt er 321 mennesker bekreftet drept i angrepene, som også rammet flere andre kirker og hotellet i andre byer på Sri Lanka. Samtidig har antall pågrepne gått opp fra 24 til 40. Ifølge etterforskningen sto syv selvmordsbombere bak de seks koordinerte angrepene.

Sri Lankas forsvarsminister hevder at den foreløpige etterforskningen viser at terrorangrepet var hevn for angrepet på to moskeer på New Zealand. Myndighetene mener den lokale islamistgruppen National Thowheeth Jama'ath (NTJ) står bak, og jobber nå med å få klarhet i om gruppen fikk hjelp fra utlandet.

Publisert: 23.04.19 kl. 12:22