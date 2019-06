MØRK SIDE: Ray Vannieuwenhoven levde et rolig liv da han ble pågrepet for dobbeltdrapet. Foto: Marinette County Sheriff/AP

82-åring pågrepet i 43 år gammel drapssak i USA

Pågripelsen av Ray Vannieuwenhoven (82) ryster innbyggerne i den lille byen Lakewood i Wisconsin. Var den hyggelige, gamle naboen egentlig et monster?

Nyheten om at hans nærmeste nabo var pågrepet for dobbeltdrap traff Wayne Sankey som lyn fra klar himmel, skriver nyhetsbyrået Associated press.

– Jeg sa: Tuller du med meg? Jeg fortalte det til kona, og hun kunne ikke tro det hun heller. Det er ikke sant, sa hun. Ray rett nedi gaten her? sier Sankey.

Deres nærmeste nabo var den nå pågrepne 82-åringen. Han beskrives som en hjelpsom «handyman» med grusete stemme og en høy, karakteristisk latter.

Voldtatt og skutt

Blant 800 innbyggere i Lakewood bodde Ray Vannieuwenhoven, enkemann og far til fem voksne barn. I nesten 43 år hadde han levd synlig, men utenfor politietterforskernes radar.

Nå tror politiet at denne mannen står bak et uløst dobbeltdrap fra 1976.

Ofrene David Schuldes (25) og Ellen Matheys (24) var på campingtur i McClintock Park da de ble skutt og drept 9. juli 1976.

Sistnevnte forsøkte å flykte fra gjerningsmannen, men ble tatt igjen og voldtatt før hun ble skutt to ganger i brystet.

MISTENKT I SAKEN: Slik så de første fantombildene fra politiet ut, fra 1976. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Etterforskerne sto lenge uten spor i saken.

På 90-tallet oppsto det et nytt håp med DNA-testing. Men DNA-spor fra Matheys shorts fikk ingen treff i FBIs nasjonale database.

I fjor kontaktet etterforskerne Parabon Nanolabs, et DNA-teknologiselskap som arbeider med genetisk slektsforskning. De har hjulpet politiet med å identifisere 55 mistenkte i Cold Case-saker over hele landet, ifølge selskapet.

Lurte ham med spørreundersøkelse

Prabon laster opp DNA fra krimsaker til registeret GENmatch, der personer frivillig har lagret sitt DNA, slik at det kan brukes til slektsforskning på sider som Ancestry.com og 23andMe.

DNA-databasen for slektsforskning ble også brukt til å fange den påståtte «Golden State Killer» i fjor.

Ekspertene fra Prabon Nanolabs sirklet seg inn på Vannieuwenhoven-familien, og hadde ferdigstilt slektstreet mot slutten av desember i fjor. De fant Vannieuwenhovens foreldre, og etterforskerne trengte nå DNA-prøver fra deres fire sønner. To ble sjekket ut av saken ved å innhente DNA-prøver fra en søppelkasse og en kaffekopp.

Den 6. mars banket etterforskere på døren til ekteparets tredje barn. De lot som om de utførte en undersøkelse om politiet i området, og ba ham om å fylle ut en spørreundersøkelse. Skjemaet skulle han putte i en konvolutt og forsegle med spytt fra tungen.

Det var ingen grunn til å oppsøke bror nummer fire, og åtte dager senere satt Vannieuwenhoven i varetekt, skriver AP.

Nekter straffskyld

Vannieuwenhovens kausjon er satt til 1 million dollar.

– Ikke skyldig, ikke skyldig, ikke skyldig, sa Vannieuwenhoven da dommeren spurte ham om han forsto påtalene. Neste runde i retten er 19. juni.

Richard Leurquin, tvillingbroren til Vannieuwenhovens døde kone, sa at svogeren var «en veldig kjærlig far til sin kone og barn.» Han er overbevist om at Vannieuwenhoven er uskyldig.

Men Vannieuwenhoven har også en mørk side, skriver AP.

I 1957 ble han arrestert i seks måneder for et uprovosert angrep på en 17 år gammel jente. Kort tid før dette skal han også ha forsøkt å angripe en 16-åring.

Naboene innser at de egentlig visste svært lite om denne mannen. Wayne Sankey sier til AP at han og kona fortsatt sliter med å forstå anklagene mot naboen.

– Folk hadde inntrykk av at han var en veldig god, helt normal, pensjonert fyr, sier Sankey om sin gamle nabo.

