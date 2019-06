SABOTASJE: Magnetiske miner ble trolig festet like over vannlinjen til norskeide «Andrea Victory» og tre andre oljetankere 12. mai. Iran er mistenkt for å stå bak angrepet. Foto: AFP

Dette har skjedd i Omanbukta: Drama i eksplosivt farvann

Dramaet omkring «Front Altair» skjer i et farvann der oljetankerne går i skytteltrafikk og forholdet mellom Iran og USA er uhyre anstrengt.

Hva som er skjedd i Omanbukta der John Fredriksens oljetanker står i brann i morgentimene, er foreløpig uklart. To tankere skal ha vært utsatt for et angrep, ifølge flere nyhetsmedier. Ingen har påtatt seg ansvaret.

Etter sabotasjen mot fire oljetankere i Omanbukta 12. mai - blant dem norskeide «Andrea Victory» - fremholdt De forente arabiske emirater overfor FNs sikkerhetsråd at en «statlig aktør» trolig sto bak angrepet.

USA anklager Iran

Amerikanske militære etterforskere rettet fingeren anklagende mot Iran eller grupper som landet støtter. Oman ligger på sørsiden, Iran på nordsiden av Omanbukta, der oljetankerne trafikkerer med sin dyrebare last.

Omanbukta ligger sør for Hormuzstredet, der tankerne passerer med råolje fra terminalene i Persiabukta. Rundt 20 prosent av all skipstrafikk i verden og 40 prosent av all skipstransport av olje går gjennom sundet.

De fire tankerne fikk store hull i skroget like over vannlinjen, sannsynligvis utløst av magnetiske miner, ifølge en pressemelding fra FN-ambassadørene i Norge, Emiratene og Saudi-Arabia.

Norge deltar i granskningen

Den amerikanske marinen, som patruljerer fra sin flåtebase i Fujairah i Emiratene, hadde angivelig observert en flåte av iranske småbåter. De tror dykkere som opererte fra båtene, plasserte eksplosivene på tankerne.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton uttalte at «miner nesten helt sikkert fra Iran» hadde forårsaket skadene på tankerne. Saudi-Arabias FN-ambassadør sa at landet tror «ansvaret ligger på Irans skuldre», ifølge Reuters.

Norge, USA og Frankrike deltar i granskningen av sabotasjeangrepet.

PATRULJERER: Et hurtiggående kystvaktskip fra Emiratene passerer en oljetanker utenfor kysten av havnebyen Fujairah ved Omanbukta 13. mai i år. Foto: TT

President Donald Trump uttalte at «det blir et stort problem for Iran om noe skjer», da han dagen etter ble spurt om tankersabotasjen, ifølge CBS. Trump kjører en hard linje mot USAs gamle erkefiende i Midtøsten.

Det hvite hus beordret hangarshipet USS «Abraham Lincoln» og fire B-52 bombefly til regionen, som svar på «uspesifiserte trusler» fra Iran mot amerikanske styrker i området.

USA: - Målet er ikke krig

– Vårt mål er ikke krig. Vårt mål er å forandre oppførselen til de iranske lederne, uttalte den amerikanske utenriksministeren Mike Pompeo til CNBC etter sabotasjehandlingene i Omanbukta.

Irans utenriksminister Javad Zarif uttalte at USA trapper opp situasjonen unødvendig:

- Vi søker ikke opptrapping, men vi har alltid forsvart oss selv, fremholdt Zarif, som mener USA truer freden.

Forholdet mellom USA og Iran har vært svært anstrengt, etter at president Donald Trump for ett år siden besluttet å trekke USA ut av atomavtalen mellom den islamske republikken Iran og stormaktene.

I avtalen fra 2015 gikk Iran med på å begrense sitt atomprogram, mot at en rekke økonomiske sanksjoner mot landet ble opphevet. Avtalen ble inngått mellom Iran og USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU.

USA trakk seg fra avtalen, fordi Trump-administrasjonen mener Iran forstyrrer den skjøre maktbalansen i Midtøsten. Trump gjeninnførte sanksjoner for å kvele oljeeksporten som er hovedinntektskilden til Iran, ifølge BBC.

Publisert: 13.06.19 kl. 12:14