Opposisjonslederen til VG etter ny voldshelg: Stolt av at hviterusserne fortsatt demonstrerer

VILNIUS (VG) Svetlana Tikhanovskaja er engelsklæreren som står opp mot Hviterusslands diktator. I dette intervjuet med VG ber hun om maksimalt press fra omverdenen i kampen for demokrati og frie valg i landet.

Hennes eneste mål er å presse president Aleksandr Lukasjenko vekk fra makten.

Hun mener at han stjal valgseieren fra henne.

– Ser du deg selv som Hviterusslands neste president?

– Ja, men bare som en overgangsfigur til hviterusserne fritt kan velge sin egen president, sier Tikhanovskaja.

Tre mål

Budskapet hennes er enkelt tredelt:

- Jeg kjemper for løslatelse av alle politiske fanger, en grunnlovsreform og et fritt presidentvalg. Det er alt, sier hun til VG i sitt eksil i nabolandet Litauen.

Hun er blitt symbolet på maktkampen mot Lukasjenko som diktatorisk har styrt Hviterussland siden 1994, og nå står verdens ledere i kø for å snakke med henne og vise støtte til kampen mot diktaturet i hennes hjemland.

Et massivt trusselbilde er årsaken til at hun møtte VG på en hemmelig adresse i Litauens hovedstad Vilnius mandag. Hun veier sine ord med omhu, og ønsker ikke å utdype trusselbildet mot seg.

Tikhanovskaja sier at hun er opprørt over hvordan politiet nå farer fram mot de fredelige demonstrantene i hjemlandet. Myndighetenes offisielle tall er 633 arresterte bare denne søndagen:

– Jeg er stolt av at hviterusserne går ut i gatene, igjen og igjen og igjen. Jeg er trygge på at de vil gå ut inntil vi vinner. Men jeg er bekymret for at politiet igjen bruker massiv vold, sier hun.

BEKYMRET: Svetlana Tikhonovskaja kjemper ektemannens kamp videre for å få avsatt Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko. Nå er hun i eksil i nabolandet Litauen. Foto: Helge Mikalsen

Seks har mistet livet

– Denne helgen var det folk i sivile klær som gikk til angrep på demonstrantene med batonger. De var ikke vanlige politifolk, men vi aner ikke hvem de er. Det er også nytt at kvinner blir angrepet, legger hun til.

– Hva vet du om skjebnen til de som blir arrestert?

- Seks personer er døde etter denne volden. De som ble arrestert de første dagene ble banket opp. Jeg har sett mange bilder av folk som viste fram sine skader, og hørt på hva de opplevde i fengsel. Jeg kunne aldri tro at det var hviterussisk politi som gjorde dette - selv om vi kanskje ikke vet alt. Jeg vet ikke hvor mange som fortsatt er i fengsel, sier hun.

Om utsiktene til en politisk løsning gjennom forhandlinger med presidenten, svarer hun slik:

– Vi sitter ikke med fysiske bevis på at de er klare til dialog. Men vi vet at det er folk i maktapparatet som er avventende. Jeg tror at dialogen må komme i gang snart, men ser ikke noe i nær fremtid. Så vi som koordinerer opposisjonen må fortsatt appellere om hjelp utenfra.

Som en del av denne dialogen, skal hun møte statsminister Erna Solberg (H) i Vilnius tirsdag ettermiddag.

fullskjerm neste FÅR OPPMERKSOMHET: VGs intervju med Svetlana Tikhonovskaja blir fulgt av et britisk TV-team som dokumenterer hennes maktkamp mot president Lukashenko i Hviterussland.

«Fikk» 80 prosent

Opposisjonen, støttet av blant andre EU og landene i Vest-Europa, har slått fast at Lukasjenko kuppet valget for fire uker siden. Da valgkommisjonen meldte at Lukasjenko hadde fått 80 prosent mot Tikhanovskaja's 10 prosent, eksploderte det i gatene over landet.

Svetlana Tikhanovskaja, som tok ektemannens Sergei Tikhanovskas plass som den ledende opposisjonskandidaten, forsvant da hun ville levere en formell protest mot valgresultatet.

Dagen etter dukket hun opp igjen i nabolandet Litauen. Derfra leder hun kampen for at Lukasjenko skal trekke seg og akseptere frie valg.

Hun vil ikke fortelle hva som skjedde i møtet med valgkommisjonen, hvor hun ble holdt tilbake i mange timer - for senere å dukke opp igjen i nabolandet Litauen.

– Landet mitt er i en politisk krise. Det er bare en mann som har ansvaret for det.

Ber om uttalt støtte

– Hva ber du om når du møter internasjonale ledere?

– De gir uttrykk for bekymring, og jeg tror ikke bare det er av høflighet. Jeg ber om deres tydelige og uttalte støtte. Jeg forklarer at vi har ett eneste ønske: Å leve i demokratiske land slik de selv gjør, og ellers respektere vår suverenitet. Hvis noen land ser andre måter å hjelpe oss på, vil jeg være takknemlig for det.

Ifølge Reuters forbereder EU nå en liste med 45 navn fra det politiske toppsjiktet og sikkerhetstjenestene, som kan bli pålagt sanksjoner i form av innreiseforbud og fryste formuer i utlandet. En beslutning i EU kan komme om to uker.

Erna Solberg har tidligere uttalt at Norge vil følge eventuelle sanksjoner fra EU.

Mannen i fengsel

– Jeg har tro på sanksjoner. De er i det minste ubehagelige for lederskapet, sier Tikhanovskaja.

- Din ektemann har sittet fengslet i tre måneder. Hva vet du om hans tilstand?

- Han er fysisk OK, men han er jo i fengsel. Jeg vet at han er stolt av hviterusserne, han var jo blant de som startet dette. Og han støtter meg.

Hun forteller at deres to barn, som også er i Litauen, skriver brev til han. De kan kommunisere gjennom advokatene som besøker ektemannen i fengsel et par ganger i uken.

– Jeg var en kone og mor som aldri har engasjert meg i politikk. Da han ble arrestert, og jeg startet dette, måtte jeg raskt lære meg maktspråket og ta ansvar for mine egne avgjørelser. Men jeg er ikke komfortabel i denne rollen selv om jeg føler jeg meg tryggere, omgitt av et godt team.

– Jeg er overrasket over meg selv også, legger hun til.

Til Moskva

Denne uken har Lukasjenko varslet at han skal til Moskva og møte president Vladimir Putin, som allerede har sagt at han har sikkerhetsstyrker klare til å dra til Hviterussland på kort varsel.

– Kan Putin blande seg inn - eller er han den eneste som kan overtale Lukasjenko til å bakke ut?

– Folk sier at det bare er Putin som kan påvirke hva som skjer videre. Men det som teller er hva hviterusserne tenker og ønsker. Vi ønsker ikke at noen skal overstyre oss. Putin må respektere viljen til det hviterussiske folket. Og vi ønsker ikke denne presidenten lenger. Men vi trenger Russland, som vi har betydelig handel med, sier hun.

Publisert: 07.09.20 kl. 18:28 Oppdatert: 07.09.20 kl. 19:08