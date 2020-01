GA ETTER; Dronning Elizabeth ga etter og støttet prins Harry og Meghan i sitt ønske om å ikke ha en så fremtredende rolle i det britiske kongehuset. Foto: Matt Dunham / AP

Kongehuseksperter om dronningens tøffe valg: Rørende, trist og oppsiktsvekkende

«Hun snakket både som bestemor og kongelig overhode. Personlig og oppsiktsvekkende åpenhjertig. Men også svært trist i tonen.»

Nå nettopp

Dette er noen av reaksjonene fra eksperter som følger det britiske kongehuset tett etter at mandagens tre timer lange krisemøte mellom prins Charles, prins William, prins Harry og dronning Elizabeth var over.

Etterpå kom dronningen med en uttalelse der hun sier at hun støtter Meghan og Harry «helt og holdent i deres ønske om å starte et nytt liv som en ung familie» – selv om hennes eget ønske er det motsatte.

Bakgrunn: Dronningen godtar hertugparets ønsker

– Det var helt åpenbart at dronningen beklager det skrittet Harry og Meghan har tatt, og at hun hadde sett at de forble i sine nåværende roller, skriver BBCs kongehus-ekspert Jonny Dymond i en kommentar.

De var i forrige uke at prins Harry og hertuginne Meghan overrasket en hel verden da de kunngjorde at de ville trekke seg tilbake, og bli mer økonomisk uavhengig fra kongehuset.

«Oppsiktsvekkende åpenhjertig»

BBC-ekspert Dymond karakteriserer uttalelsen fra dronningen som både oppsiktsvekkende åpenhjertig og uformell.

– Ja nesten personlig, konkluderer han.

I uttalelsen skriver dronningen at hun mandag hadde «konstruktive» samtaler med sine nærmeste på landstedet Sandringham.

Dronningen skriver også at «hun helst hadde sett at de hadde fortsatt som heltidsarbeidende medlemmer av kongefamilien».

I uttalelsen unnlater dronningen konsekvent å omtale Harry og Meghan med deres kongelig titler, hertugen og hertuginnen av Sussex. Hun omtaler dem bare som Harry og Meghan.

– Det er viktig å merke seg tonen i uttalelsen. Jeg tenker at det er både dronningen som bestemor og dronningen som overhode for denne svære institusjonen vi hører, sier Rhiannon Mills som er Sky News kongeekspert.

Kongelig historiker og biograf Robert Lacy karakteriserer dronningens uttalelse som oppsiktsvekkende.

– Jeg kan ikke huske å ha sett en uttalelse fra kongehuset, hvor man får en så sterk følelse av det er dronningen selv som snakker. Hun bruker ord som «min familie og jeg». Det er rørende og det viser hennes sterke ønske om å løse denne vanskelige situasjonen, sier Lacy til amerikanske People.

Den britiske kongehuseksperten Ingrid Seward sier til People at hun ikke på 30 år har sett en lignende uttalelse fra kongehuset.

– Uttalelsen er personlig, men også svært trist i tonen, sier Seward.

– En spiker i kisten

Storbritannia-kjenner og tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund og leder av Kringkastingsrådet, Per Edgar Kokkvold,snakket med VG før krisemøtet mellom de kongelige var avsluttet.

– Dette er en spiker i kisten i en langsom prosess mot monarkiets død, sier han om Meghan og Harrys kunngjøring.

– Uten flomlys forvitrer monarkiet. Monarkiet er avhengig av oppmerksomhet. Men det flomlys som den britiske kongefamilien nå opplever bidrar i virkeligheten til forvitring – sakte men sikkert, sier Kokkvold.

Han sier videre at han ser at mange medier omtaler dette som den verste krisen for det britiske kongehuset siden Diana og Charles.

– På sikt tror jeg at dette kan bidra til at et kongehus som står så sterk, kan svekkes. Vi har sett i det norske kongehuset hvor unge gjerne vil beholde sine privilegier. Si nei når det passer, men samtidig også ønsker å sole seg i glansen av kongehuset. Slik fungerer ikke monarkiet. Kongehuset er avhengig av folkets oppslutning, at folk ser at de er der for dem, og ikke for seg selv. Da blir det vanskelig å forsvare at de kongelige vil være som alle andre. Samtidig leker de med de superrike og trives best sammen med dem, sier Kokkvold.

Publisert: 14.01.20 kl. 04:22

