Stoppet terrorist med hvaltann: Brukte den for å beskytte meg selv og andre

Darryn Frost (38) rev med seg en narhval-tann fra veggen og løp ut, da han så terroristen på London Bridge.

Nå nettopp

– Han hadde kniver i begge hendene. Da han så meg med narhval-tannen pekte han på midjen sin, forteller Darryn Frost til BBC.

Rundt midjen hadde terroristen på seg en bombevest, som senere viste seg å være falsk.

Frost var en av flere som grep inn for å stoppe terroristen på London Bridge i November. Terroristen er identifisert som den tidligere terrordømte Usman Khan (28).

38-åringen jobber i kommunikasjonsavdelingen til det britiske justisdepartementet og deltok på et rehabiliteringsseminar den 29. november. Konferansen ble arrangert av «Learning Together», et utdannelsesprogram for straffedømte, støttet av Cambridge University. Også Khan skal ha deltatt på konferansen.

RYKKET UT: Stor politistyrker rykket ut etter terrorangrepet. Foto: Kirsty O'Connor / PA

Frost forteller at han og flere andre løp ned da de hørte noe bråk fra etasjen under.

– Jeg tok en narhval-tann ned fra veggen og brukte den for å beskyte meg selv og andre fra gjerningspersonen.

Blant dem som løp ut var også den polske kjøkkenarbeideren som bare er navngitt med fornavnet Lukasz. Det var først meldt at det var han som prøvde å stoppe terroristen med hvaltannen, men Lukasz har senere avvist at det var han, og forteller i en pressemelding at han brukte en stang.

Videoklipp fra stedet viser Frost holde Khan nede før han blir dyttet bort av en politimann, kort tid før terroristen blir skutt av politiet.

To personer døde under terrorangrepet og tre personer ble skadet. Begge de drepte, Saskia Jones (23) og Jack Merritt (25), jobbet på et prosjekt som forsøker å forbedre rehabiliteringen av straffedømte.

Publisert: 21.12.19 kl. 11:35

Mer om

Flere artikler