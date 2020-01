VOLDTEKT: Kvinnen dekker ansiktet på vei inn i retten i Famagusta på Kypros. Foto: Petros Karadjias / AP

Dømt i omstridt voldtektssak: – Kampen fortsetter

LONDON (VG) En britisk kvinne (19) får reise tilbake til England selv om hun er dømt for å ha løyet om en gruppevoldtekt på Kypros. Nå vil hun gjøre alt for å renvaske seg.

Den oppsiktsvekkende voldtektssaken startet i partybyen Ayia Napa 17. juli 2019. Den britiske kvinnen hevder at tolv israelske gutter og menn i alderen 15 til 20 voldtok henne, etter at hun samtykket til å ha sex med en av dem.

Israelerne ble pågrepet, men ti dager senere tok saken en uventet vending: Kvinnen trakk ifølge kypriotisk politi påstandene om voldtekt og ble varetektsfengslet, mens israelerne ble sluppet fri og fikk reise hjem.

Den unge kvinnen hevder imidlertid at hun ble presset til å trekke anmeldelsen i lange avhør uten advokat eller tolk til stede.

FØLELSER: 150 demonstranter sto utenfor retten for å støtte kvinnen. Foto: IAKOVOS HATZISTAVROU / AFP

Får ny sjanse av dommeren

Høsten 2019 fikk hun en betinget dom på fire måneder med tre års prøvetid.

– Jeg har strevd med denne beslutningen. Bevisene viser at hun har løyet og hindret politiet fra å gjøre annet viktig arbeid, sa dommer Michalis Papathanasiou den gang.

Denne uken sa han at han ga kvinnen en ny sjanse på grunn av hennes «alder, psykiske tilstand og umodenhet».

Tirsdag kveld denne uken kom kvinnen tilbake til England.

– Jeg er uskyldig og vil kjempe videre for å bli renvasket. Dette har vært et mareritt for meg og min mor. Nå vil jeg være sammen med venner og familie, sier hun til avisen The Sun.

HEFTIG MEDIEOMTALE: Saken har blitt skrevet mye om i britisk, kypriotisk og israelsk presse. Foto: KATIA CHRISTODOULOU / EPA

Utenfor retten i Paralimni var sterke følelser i sving da nyheten ble kjent. Moren ropte «hun kommer hjem» og har tatt til orde for boikott av Kypros, mens 150 demonstranter ropte «skam over det kypriotiske rettsvesenet».

Også kvinner og menn hadde reist fra Israel for å støtte den britiske kvinnen, og det britiske utenriksdepartementet har vært bekymret for om kvinnen fikk en rettferdig rettssak.

Kvinnens advokat vil anke dommen innen januar, og sier de også vurderer å ta saken til Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg.

Publisert: 08.01.20 kl. 18:39

