Dropper «Deilig er jorden» på skoleavslutningen

Øye skule i Surnadal har bestemt seg for å droppe «Deilig er jorden» på skoleavslutningen fredag fordi ledelsen mener teksten er forkynnende.

– Det handler rett og slett om at vi prøver å tone ned det religiøse innholdet i skolens felles avslutning, sier enhetsleder (rektor, red.anm.) Kåre Herrem til VG.

Det var avisen Tidens Krav som først omtalte saken om skolen som i flere år har sunget «Deilig er jorden» som siste sang på avslutningen før jul.

Herrem opplyser at 228 av skolens 255 elever deltok på skolegudstjenesten som ble avholdt denne uken, men at skolens ledelse ikke ønsker et religiøst tilsnitt på den obligatoriske skoleavslutningen.

– Det er en salme

– Dette handler ikke om kristendom versus islam, slik jeg skjønner mange diskuterer. Det har vært en prosess på skolen, men det er jeg som tatt avgjørelsen, sier Herrem og viser til en veileder fra Utdanningsdirektoratet som kom i fjor hvor det heter «skoleavslutninger skal være inkluderende og legges slik at alle elever kan delta.»

Her står det også: «Skolens undervisning og aktiviteter skal ikke være forkynning.»

– Dere mener «Deilig er jorden» er forkynnende?

– Det er en salme, det er så enkelt som det, sier Herrem og legger til:

– Det er godt ment alt sammen.

– Men julen er en kristen høytid hvor vi feirer Jesu fødsel?

– Jo, absolutt, sier Herrem som kan fortelle at han fått både positive og negative tilbakemeldinger på avgjørelsen.

Under skoleavslutningen fredag skal de forskjellige klassetrinnene stå for underholdningen og der kan det ifølge Herrem dukke opp salmer.

– Men jeg har ikke oversikt over alle numrene, sier han.

Tekst «Deilig er jorden» Deilig er jorden, prektig er Guds himmel, skjønn er sjelenes pilgrimsgang. Gjennom de fagre riker på jorden går vi til paradis med sang. Tider skal komme, tider skal henrulle, slekt skal følge slekters gang. Aldri forstummer tonen fra himlen i sjelens glade pilgrimssang. Englene sang den, først for markens hyrder; skjønt fra sjel til sjel det lød. Fred over jorden, menneske fryd deg. Oss er en evig Frelser født

Kontaktet kommunedirektøren

Ordfører i Surnadal kommune, Margrethe Svinvik (Sp), tok kontakt med kommunedirektøren (rådmannen, red anm.) etter at lokalavisen skrev om at «Deilig er jorden» ble droppet fra repertoaret.

– Jeg har snakket med kommunedirektøren og de følger lov og regelverk. Det er litt forskjellige tradisjoner for hvordan man gjennomfører en skoleavslutning, og jeg har tillit til at dette blir gjennomført på en god måte, sier Svinvik til VG.

Ordføreren sier det er opp til den enkelte skole hvordan arrangementet avvikles.

– Det er viktig å ta vare på tradisjoner og den kristne kulturarven, men vi skal ikke detaljstyre skolene, sier hun.

Selv synes Svinvik «Deilig er jorden» er an av julens fineste sanger, en sang som gir en følelse av høytid.

– Det er litt synd at den blir droppet, men kanskje de finner noe annet som er like fint, avslutter Svinvik.

FAU-leder Oddrun Husby skriver i en sms til VG at FAU ikke har fått noen henvendelser fra foreldre og at de forholder seg rolig.

– Jeg har vært i samtale med enhetsleder Kåre, og vi i FAU støtter ledelsen ved skolen og valget som de har tatt i denne saken, skriver hun.

