Professor hevder Stockholm kan nå immunitet i juni

Matematikkprofessor Tom Britton sier at flokkimmunitet kan oppnås når 40 prosent av befolkningen har hatt covid-19, noe han hevder vil skje om en måneds tid.

– Vi har anvendt en enkel modell med reproduksjonstallet 2,5 (når hver person i gjennomsnitt smitter 2,5 personer) og kommer med denne frem til at flokkimmuniteten inntrer ved ca. 40–45 prosent i stedet for 60 prosent, sier Tom Britton til Svenska Dagbladet.

Flokkimmunitet betyr at store deler av befolkningen har blitt immune mot viruset. Vanligvis skyldes immunitet vaksine eller at en tilstrekkelig andel av befolkningen har hatt viruset.

Britton er professor i matematikk ved Stockholms universitet. Utregningene er gjort med Pieter Trapman ved matematisk institutt ved Stockholms universitet og Frank Ball ved Universitetet i Nottingham.

– Konklusjonen vår er at flokkimmuniteten hovedsakelig vil nå i Stockholm-regionen i midten av juni. Men det kan være smittespredning her og der, sier Britton til den svenske avisen.

Resultatet er foreløpig ikke kvalitetssikret, men Britton sier de har sendt rapporten til det anerkjente tidsskriftet Science og venter på svar i løpet av et par uker.

Begrenset dokumentasjon

Stockholm er byen som er hardest rammet av coronaviruset i Sverige. Lørdag meldes det om 45 nye coronarelaterte dødsfall i landet, noe som hever totalen opp til 3220 dødsfall. 25.921 personer er bekreftet smittet.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har advart mot å basere seg på flokkimmunitet, som handler om å la mange nok i samfunnet bli immune for å stanse spredningen av viruset.

Når kroppen angripes av et virus, får man en infeksjon. Immunforsvaret svarer da med å angripe angripe viruset med en såkalt immunrespons.

– Det er foreløpig ingen bevis for at personer som har kommet seg etter covid-19 og har antistoffer, ikke kan bli smittet for andre gang, sa FN-organisasjonen i en uttalelse i slutten av april.

Folkehelseinstituttet (FHI) har i en oppdatert rapport 4. mai gått gjennom 35 studier om temaet.

– Vi fant begrenset dokumentasjon om immunitet etter infeksjon med SARS-CoV-2, konkluderer FHI i rapporten.

Helsedirektør Bjørn Guldvog har imidlertid sagt til NTB at de tror covid-19-syke blir immune mot ny smitte, men at det samtidig er usikkert hvor lenge denne immuniteten vil vare.

Nordmenn sårbare

Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) viser at 2 av 100 har antistoffer mot coronavirus i Norge.

– Befolkningen er derfor sårbare for nye utbrudd, sier prosjektleder Per Magnus i FHI om testresultatet av i underkant av 400 tester.

TESTER ANTISTOFFER: Per Magnus er prosjektleder for antistofftestingen ved FHI. Foto: FHI

Blodprøvene for å påvise antistoffer ble tatt i forrige uke av 397 deltakere. Alle som er testet så langt, bor i Oslo, som er fylket med flest meldte coronatilfeller per innbygger.

Resultatene ble gjort kjent torsdag morgen, og foreløpige utregninger viser at andelen med påviste antistoffer er under 2 prosent.

Magnus forklarer at flokkimmunitet ikke er noe mål, og at andelen med påviste antistoffer må være langt høyere for at befolkningen har en naturlig immunitet. Han viser til at resultater fra lignende tester i Stockholm og New York viser at henholdsvis rundt 10 og 15 prosent har fått påvist antistoffer, mot 2 prosent i Norge.

– Selv det er ikke nok. Man kan også si at befolkningen i New York, som har vært hardt rammet, fortsatt er sårbare, sier han.

