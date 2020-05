BLANDEDE FØLELSER: Medisinstudent Bendik Nes (27) fikk bare studert to uker i Buenos Aires før de fysiske forelesninger på universitetet ble avlyst. Han fikk det travelt med å finne flyreise hjem da det ble klart at alle kommersielle flygninger ut av Argentina ble forbudt. Foto: Hilda Nyfløt

Coronafaste nordmenn hentet hjem fra Argentina: – Snakket med fire vegger i to måneder

BUENOS AIRES/OSLO (VG) Rundt 70 nordmenn og personer med oppholdstillatelse i Norge ble coronafaste da Argentina stengte ned all flytrafikk i forrige uke. Så fant UD et parkert charterfly i nabolandet.

Hilda Nyfløt (foto og tekst)

Nå nettopp

Fredag morgen landet et tsjekkisk Smartwing BOEING 737-fly på Gardermoen etter 19 timers reise. Om bord var 150 passasjerer fra de nordiske landene. 41 av disse nordmenn.

De hadde sittet coronafaste i Argentina etter at argentinske myndigheter, som eneste land i verden, forbød alle kommersielle flygninger frem til 1. september i forrige uke.

– Jeg fikk studert to uker før undervisningen ble avlyst. Jeg kunne dratt til Norge med en gang, slik tre andre medisinstudenter gjorde, men siden jeg kunne ta hjemmeeksamener valgte jeg å bli i Buenos Aires og fortsette eventyret, sier medisinstudent Bendik Nes (27) som var på utveksling ved Universitetet i Buenos Aires.

les også Mange nordmenn er corona-fast i utlandet

Men eventyret ble stadig utsatt. Argentina innførte en streng, nasjonal karantene 20. mars. Siden ble portforbudet forlenget to uker av gangen. Grensene ble stengt. Med unntak for arbeidere i noen næringer, er det bare lov til forlate hjemmet for å gå på butikken eller apoteket. I mai ble munnbind påbudt for alle.









NYE ARBEIDSOPPGAVER: Lia Rendon de Giacomino er ansatt ved den norske ambassaden i Argentina og bisto med innsjekking torsdag morgen.

Nes prøvde å komme hjem med andre europeiske spesialflygninger, men fikk ikke billett.

– Det hele er ambivalent. Semesteret i Buenos Aires ble ikke noe av. Men etter å ha snakket med fire vegger i to måneder, er jeg glad for å komme meg hjem, sier Nes, som risikerte å miste praksisplass og utsette studiene ett år om han ikke hadde kommet med flyet.

les også I disse landene anbefales munnbind

Fraktet krill-mannskap

Norske myndigheter organiserte charterfly til Oslo for coronafaste nordmenn i Argentina etter særegent flyforbud.

– Vi fikk plutselig tilgang til dette charterflyet i Uruguay forrige uke. Flytillatelsen var ikke i orden mandag morgen og i dag er det torsdag, sier Norges ambassadør til Argentina, Lars Vaagen.

STRENGE KARANTENEREGLER: Ifølge ambassadør Lars Vaagen hadde rundt 150 nordmenn kommet seg tilbake til Norge på egenhånd eller med andre spesialfly før dagens flygning. Ambassaden har også bistått nordmenn på reise i Bolivia, Paraguay og Uruguay. Foto: Hilda Nyfløt

Etter flere intense dager med kontakt med aktuelle passasjerer, papirarbeid og innhenting av tillatelser, ønsket han de reisende god tur på den internasjonale flyplassen Ezeiza (EZE) i Buenos Aires. Det samme flyet fraktet reisende hele veien til Oslo, med mellomlandinger i Brasil og på Kanariøyene for å fylle drivstoff.

PÅ VEI HJEM: Line Lundsbakken Pedersen sammen med mannen Robert og barna Liv-Marie og Einar er på vei tilbake til Norge hvor de skal i to ukers karantene. Foto: Hilda Nyflø

Flyet hadde vært i Uruguay etter å ha fraktet mannskap på oppdrag for krillselskapet Aker Biomarine.

– De fleste passasjerene oppholdt seg i Buenos Aires, men vi har også hatt flere passasjerer som har kommet fra vanskeligere steder. En dame befant seg på en øy i Paraná-deltaet og kom opp elva i natt før hun fortsatte i drosje landeveien frem til flyplassen, sier Vaagen.

Slik har de hentet nordmenn hjem Norske myndigheter har lagt til rette for seks charter-flyvninger fra steder det ikke finnes kommersielle ruter, inkludert dagens fly fra Argentina. Tilsammen har Utenriksdepartementet tilrettelagt for 35 flyvninger siden 12. mars i samarbeid med Samferdselsdepartementet. De aller fleste av disse flyvningene er opprettholdelse av ordinære ruter. Flyene har gått fra Spania, Kypros, Tyrkia, Italia, Marokko, Brasil, Pakistan, Ghana/Nigeria og Argentina. Alle passasjerer har betalt for egen hjemreise. Til nå har over 5000 personer reist hjem ved hjelp av denne ordningen, som varer fram til 1. juni. Kilde: Siri R. Svendsen, pressetalsperson i Utenriksdepartementet Vis mer

Forrige torsdag fikk nordmenn som hadde registrert seg på Utenriksdepartementets side «reiseregistrering.no» beskjed om den mulige flyvningen. Mandag ble billettene lagt ut for salg. Siden veitransport er forbudt i Argentina var det vanskelig å krysse grensene mellom delstatene, forteller ambassadøren. Til tross for gyldige transitt-tillatelser.

– En sjåfør ringte meg midt på natta fordi grensepolitiet mellom to provinser nord i Argentina stoppet minibussen med passasjerer. Den ble stående der i flere timer. Vi kontaktet politisjefen i Tucumán og de kom seg videre, sier han.

Corona i Argentina *Argentina meldte om det første Covid-19-tilfellet 3. mars. Portforbud ble innført 20. mars. * Det er registrert 5371 personer med smitte i landet, mens 282 personer er døde. * Innbyggertall: 45 millioner. Vis mer

– Lettet og glad

Norsk-argentinske Mariana Sigstad er bosatt i Oslo og var på en to ukers jobbreise i Argentina da flyet hennes tilbake til Norge ble kansellert i slutten av mars. Hun startet reisen i byen Tartagal, nær grensen til Bolivia. Hun var ombord i minibussen som fraktet henne 15 timer til hovedstaden.

– Det har vært et stress å prøve å finne reisealternativer til Norge den siste tiden. Nå er jeg veldig lettet og glad, sier Sigstad.

STORFORNØYD: – Jeg har alltid følt meg mest norsk i familien. Norge er mitt land, sier Mariana Sigstad på flyet fra Argentina til Oslo. Foto: Hilda Nyfløt

I fjor bosatte hun seg i Oslo sammen med en sønn med autisme. Hun har også en datter i Storbritannia og en annen sønn i Danmark. Faren hennes var NS-sympatisør Hans Sigstad som utvandret fra Norge til Argentina i 1949.

– Jeg var veldig redd for å ikke komme meg tilbake til min sønn i Oslo. Han klarer seg bra en måned, men ikke om det hadde blitt fire-fem måneder, sier hun.

Publisert: 08.05.20 kl. 22:32

Mer om Argentina Coronaviruset Uruguay Krill

Fra andre aviser