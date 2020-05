HARDT RAMMET: «Karantene» står det på dette skiltet i Pervomajskoje utenfor St. Petersburg. Foto: ANATOLY MALTSEV / EPA

Ny coronarekord i Russland: 10.000 nye smittede

Russland har den raskeste økningen av coronasmitte i Europa. – Det russiske helsevesenet er under enormt press akkurat nå, sier Russland-ekspert.

Oppdatert nå nettopp

Russland er i ferd med å bli et av de mest coronainfiserte landene i verden. Søndag meldte russiske helsemyndigheter at de hadde registrert 10.633 nye smittede det siste døgnet.

Det er det høyeste økningen på et døgn i Russland så langt, og bringer det totale antallet registrert smittede i Russland til 134.687. Landet er nå nummer syv på listen over stater med flest smittede, bak Kina, Tyrkia og Iran.

SMITTET: Russlands statsminister Mikhail Misjustin, her sammen med president Vladimir Putin, informerte denne uken om at han er smittet av coronaviruset. Foto: YURI KOCHETKOV / EPA

58 personer døde av covid-19 i Russland det siste døgnet. Totalt har 1280 mennesker i Russland mistet livet som følge av sykdommen.

Torsdag ble det kjent at Russlands statsminister Mikhail Misjustin var smittet av coronaviruset. Statsministeren har nå isolert seg, for ikke å smitte andre.

Moskva verst

I begynnelsen av mars, da corona-pandemien var i ferd med å knekke helsevesenet i Italia, og resten av Europa forberedte seg på å stenge samfunnet for å hindre smitte, var Russland offisielt nesten fri for viruset.

Russland stengte grensen til Kina, der viruset først ble oppdaget, allerede 30. januar, men ventet lenge med andre tiltak. Men i løpet av mars steg smittetallene raskt, og i slutten av måneden tok myndighetene grep for å begrense spredningen av viruset.

FOLKETOMT: Gatene i Moskva er nesten tomme for mennesker. Det er innført strenge restriksjoner i den russiske hovedstaden for å hindre at coronasmitten sprer seg. Foto: YURI KOCHETKOV / EPA

Moskva er spesielt hardt rammet av pandemien. Borgermester Sergej Sobjanin sier ifølge The Moscow Times at to prosent av byens innbyggere er smittet. Det er i så fall 250.000 mennesker.

Moskva har også innført noen av de strengeste restriksjonene i Russland. Innbyggerne i hovedstaden får bare lov til å forlate hjemmene sine for å lufte hunder, kaste søppel og besøke nærmeste butikk. I tillegg er det satt opp midlertidige feltsykehus rundt Moskva, for å behandle pasienter med covid-19.

Helsevesen under press

Samtidig som pandemien rammer Russland er landets helsevesen i forfall. Inna Sangadzhieva, seniorrådgiver ved Helsingforskomiteene forteller til VG at Anastasia Vasilieva, lederen for legenes fagforening i Russland, beskriver det som foregår i russiske sykehus i dag som et helvete. Vasilieva selv ble fysisk angrepet for noen uker siden, etter at hun har åpent kritisert tilstanden i helsevesener.

– Det russiske helsevesenet er under enormt press akkurat nå. Som for noen uker siden i Italia og USA, står leger og sykepleiere i fronten for å håndtere store mengder av pasienter, skriver Sangadzhieva i en e-post til VG.

I motsetning til de fleste europeiske land, har ikke Russland innført nasjonale innstramninger, men overlatt til hver enkelt region å avgjøre hva slags tiltak som skal innføres.

Ifølge Sangadzhieva er hovedproblemet nå at medisinsk personell mangler beskyttelsesutstyr, teknisk utstyr og medisiner.

– Russiske helsevesen har vært underfinansiert og ikke prioritert i budsjettene. Mange sykehus har blitt stengt eller lagt ned. Bygninger er slitt og det blir ikke pusset opp. Mange bygninger i regionene mangler grunnleggende fasiliteter, som rent vann, strøm og toaletter, skriver hun.

Publisert: 03.05.20 kl. 22:05 Oppdatert: 03.05.20 kl. 22:21

Les også

Fra andre aviser