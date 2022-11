** I mai avgjorde Utenriksdepartementet at Hviterussland skal kalles Belarus på norsk.

** Dette er i tråd med at demokratibevegelsen i landet har tatt til orde for at det internasjonale samfunn skal endre bruken av Hviterussland til Belarus.

** Fremhevingen av Belarus og belarusisk som noe distinkt forskjellig fra Russland og russisk er viktig for denokratibevegelsen, og det ble oppgitt som grunnen til at den norske regjeringen endret skrivemåte.

** VG har også endret skrivemåte etter at UD gjorde det, i likhet med NTB og de fleste norske medier.